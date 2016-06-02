ABD'den BM'ye çağrı: Suriye'ye insani yardım ulaştırılsın

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa Birleşmiş Milletler'e (BM), Suriye'de kuşatma altındaki bölgelere havadan insani yardım ulaştırması çağrısında bulundu.

Üç ülke, Suriye hükümetinin, daha önce varılan anlaşmaya uymadığını ve 1 Haziran tarihine dek, kuşatma altındaki bölgelere yardım ulaştırılmasına izin verme konusunda üzerine düşeni yapmadığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, bazı bölgelerde yardım konvoylarının geri çekildiğini, bunun "uluslararası toplumun suratına tükürülmesi" anlamına geldiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi yarın toplanarak Suriye'de kuşatma altındaki bölgelere havadan insani yardım ulaştırılmasını tartışacak.

Konsey toplantısı öncesi ABD ve İngiltere, Rusya ve İran'dan, Suriye hükümeti üzerindeki etkilerini kullanmalarını ve havadan yardıma yeşil ışık yakmalarını istedi.

BM verilerine göre Suriye'de yaklaşık 600 bin kişi abluka altında yaşıyor. Ülkede yardım ulaştırılması zor bölgelerde yaşayanların sayısı da 4 milyon 600 binden fazla.

Dera 4 yıldır abluka altında

Suriye'de dün abluka altındaki bölgelere çok az insani yardım gönderilebilmişti.

Başkent Şam yakınlarındaki Dera kentine giden yardım konvoyunda ise gıda bulunmuyordu.

Suriye'de rejim karşıtı isyanın başladığı kentlerden Dera, 4 yıldır Suriye ordusu tarafından abluka altında tutuluyor.

BM yetkilileri Nisan ayında, kentte çok ciddi ölçüde gıda, temiz su ve ilaç sıkıntısı çekildiğini açıklamıştı.

Ancak kente dün Kasım 2012'den bu yana ilk kez sadece aşı, bebek sütü ve ilaç gönderilebildi.

Rusya ise herşeye karşın bunun olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.

Dera'da elektriklerin 3 yıldan uzun süredir kesik olduğu bildiriliyor.