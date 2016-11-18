ABD'den "Batı IŞİD'in yanında" diyen Erdoğan'a: Böyle bir düşünce, yanıtı bile hak etmiyor

Pakistan Meclisi'nde "Batı şu anda IŞİD'in yanında" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ABD Dışişleri Sözcüsü John Kirby'den yanıt geldi. Erdoğan'ın açıklamasını "mantıksız" bulduğunu ifade eden Kirby, "Böyle bir düşünce, yanıtı bile haketmiyor" ifadesini kullandı.

Sputnik'te yer alan habere göre; Başkent Washington'da düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kirby, "Şu anda da IŞİD'e karşı birleşmiş 67 ülke ve oluşum var. Daha yeni Berlin'de IŞİD karşıtı ülkeler bir araya geldi, örgütle mücadelede kaydedilen muazzam ilerlemeler değerlendirildi. Bence kayıtlar ortada" dedi.

"Yanıtı bile hak etmiyor"

Bir muhabir Kirby'ye "Erdoğan bugün Pakistan'daydı ve orada açık şekilde Batı'nın müslümanlara zarar vermek için IŞİD'in arkasında olduğunu söyledi. Erdoğan 'Batı'nın IŞİD'in yanında olduğu kesindir. Şu anda Irak, Pakistan, Afganistan ve birçok başka ülke terörizm ve ayrılıkçı terörizm nedeniyle acı çekiyor' dedi. Sizin bu konudaki yorumunuz nedir? Bu sizce mantıklı bir açıklama mı?" diye sordu. Eroğan'ın açıklaması için "mantıklı değil" diyen Kirby "Bu tarz bir düşünce bence bir yanıtı bile hak etmiyor. Özellikle ABD dünyanın dört bir yanında terörle mücadelede öncü konumunda bulunuyor. Şu anda da IŞİD'e karşı birleşmiş 67 ülke ve oluşum var. Daha yeni Berlin'de IŞİD karşıtı ülkeler bir araya geldi, örgütle mücadelede kaydedilen muazzam ilerlemeler değerlendirildi. Bence kayıtlar ortada" diye konuştu.

"Koordine edilmemiş askeri faaliyetleri yapıcı bulmuyoruz"

Kirby'ye Türkiye'nin IŞİD'in Suriye'de kontrol altında tuttuğu el Bab kentini almak için ÖSO ile birlikte başlattığı Fırat Kalkanı operasyonu da soruldu. Bir muhabir "Dün Pentagon'daki brifingde 'Doğal Kararlılık Operasyonu' Sözcüsü Albay John Dorrian, Türkiye'nin el Bab'a yönelik başlattığı operasyon konusunda ABD ve Türkiye arasındaki anlaşmazlıkları işaret etti. ABD bu operasyonu önceden Arap müttefiklerin hava saldırlarıyla destekliyordu ama artık desteklemiyor. Sözcü bu anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmeye çalışıldığından da baksetti. O onlarla konuşmamış. Siz bu anlaşmazlıklardan ve eğer olduysa ilerlemelerden bahsedebilir misiniz? " dedi. Kirby verdiği yanıtta "Bahsettiği detayları sözcünün kendisine sormanızı tavsiye ederim. Diyeceklerimi önceden de söyledim. Biz, Suriye'nin o kesimi başta olmak üzere askeri faaliyetlerin koordine edilmesini istiyoruz. Koordine edilmemiş askeri faaliyetleri IŞİD'e karşı sergilenen genel çabaya faydalı ve yapıcı görmediğimizi söylemiştik. Buna ekleyeceğim bir şey yok" ifadelerini kullandı. Türk yetkililerle Suriye'deki IŞİD karşıtı operasyonlar konusunda iletişimi sürdürdüklerini belirten Kirby, "Türkiye'nin operasyonu mu Rakka'ya yönelik operasyon konusunda sorun yaratıyor?" sorusuna "Operasyonel konularda yorum yapmayacağım. Bunu Pentagon'daki meslektaşlarıma sorun. Koalisyonun IŞİD'e karşı çabalarının birbiriyle bağlantılı ve hizalı olmasını istemeye devam ediyoruz. IŞİD ortak tehdit, ortak düşman, koalisyonun varolma maksadı bu. Berlin'de, yapılan ilerlemeleri ele aldığımız çok faydalı tartışmalar yaptık. Bu ilerlemelerin önünde zorluklar da var. Konuştuğumuz zorluklardan biri de genel çabaya yardımcı olmayan koordine edilmemiş asker faaliyetlerdi" yanıtını verdi.