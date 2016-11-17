Erdoğan: Batı şu anda DEAŞ'ın yanında

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Pakistan Meclisi'nde yaptığı konuşmada "DEAŞ ile mücadelemiz devam ediyor. Bu örgütün İslam’la yakından uzaktan alakası yoktur. İslam’a bunların verdiği zararı kimse vermiyor. Yanlarında bunların kimler var? Batı şu anda DEAŞ’ın yanındadır. Yakaladığımız silahların batı menşeili olduğunu gördük. Bütün bunlar İslam dünyasına karşı yapılıyor" dedi.

Erdoğan'ın Pakistan Meclisi'nde yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

"FETÖ tüm ülkeler için tehdit. Pensilvanya'dan dünyadaki 170 ülkede yer alan bağlantılarını yönetiyor. Terör örgütü kardeş Pakistan’a zarara vermeden en kısa sürede bertaraf edileceğine inanıyorum.DEAŞ ile mücadelemiz devam ediyor. Bu örgütün İslam’la yakından uzaktan alakası yoktur. İslam’a bunların verdiği zararı kimse vermiyor. Yanlarında bunların kimler var? Batı şu anda DEAŞ’ın yanındadır. Yakaladığımız silahların batı menşeili olduğunu gördük. Bütün bunlar İslam dünyasına karşı yapılıyor. Bölünen neresi, Suriye, ırak, Libya, Afganistan. Ondan sonra bakıyorsunuz Afganistan ile Pakistan vuruşturuluyor. Pakistan terörden kendini kurtarabildi mi? Kurtaramadı. Türkiye kurtarabildi mi? Kurtaramadı. Bu katil sürülerini en kısa sürede İslam dünyasından söküp atmalıyız. Aksi takdirde huzura kavuşamayacağız"