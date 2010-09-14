-ABD'DEN ARAP ÜLKELERİNE İSRAİL ÇAĞRISI VİYANA (A.A) - 13.09.2010 - ABD'nin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi Glyn Davies, İsrail'in Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na katılmasının ve bu ülkenin nükleer tesislerinin UAEK denetimine açılmasının istendiği, Arap ülkelerinin önerisiyle geçen yıl benimsenen kararın geri çekilmesini talep etti. ABD arabuluculuğunda İsrail ve Filistin arasında doğrudan görüşme sürecinin başlatıldığını anımsatan Davies, bu karar tasarısının, müzakere sürecini olumsuz etkileyeceğini, ayrıca Orta Doğu'nun kitle imha silahlarından arındırılması amacıyla başlatılacak müzakereleri olumsuz etkileyeceğini belirtti. Arap ülkelerinin geçen yıl sunduğu ve İran'ın da desteklediği, İsrail'in nükleer denetime açılmasının istendiği, bağlayıcı niteliği bulunmayan karar tasarısı, UAEK Yönetim Kurulu'nda az farkla kabul edilmişti. Arap ülkeleri, 20 Eylülde başlayacak olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na da benzer bir karar tasarısı sunmaya hazırlanıyor. Bugün başlayan UAEK Yönetim Kurulu toplantısı sırasında gazetecilere açıklamalar yapan Davies, UAEK kararının İsrail-Filistin barış görüşmeleri sürecini, ayrıca Mısır'ın önerisiyle 2012'de toplanması planlanan "Orta Doğu'nun Kitle İmha Silahlarından Arındırılması Konferansı" sürecini olumsuz etkileyebileceğini belirterek, "Geniş kapsamlı barış sürecine buradan olumlu sinyaller göndermeliyiz" dedi. Büyükelçi, İsrail'in Arap ülkeleri tarafından "parya" durumuna düşürülmemesi gerektiğini ifade etti. ABD tarafından da desteklenen 2012 Konferansı süreci, İsrail'in tepkisine yol açmıştı. Ancak ABD Başkanı Barack Obama yönetimi, İsrail'in güvenliğini tehlikeye sokacak hiçbir girişimi desteklemeyeceğini açıklamış, silahsızlanma sürecinde İsrail'i yalnız bırakmayacağını vaat etmişti.