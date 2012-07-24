ABD'den alınan asbestli gemide kanser olan subay tazminat kazandı

ABD’den 41 sene önce satın alınan asbestli gemide çalışan ve bu yüzden kanserden ölen bir amiral, gemiyi üreten Amerikalı şirketten tazminat kazandı. Bu kararla Türk Deniz Kuvvetleri’nin aynı şirketten alınan 25 gemisinde çalışan binlerce askere tazminat hakkı doğdu.

Habertürk'ten Güngör Karakuş'un haberine göre, 1971 yılında ABD’den satın alınan Adatepe D 353 adlı asbestli gemide uzun yıllar görev yapan ve kanserden ölen amirale ödenen tazminat nedeniyle, Türk Deniz Kuvvetleri’nin aynı tür 25 gemisinde çalışan binlerce askere tazminat hakkı doğdu. ABD’li bir şirket tarafından üretilip ilki 1949 yılında Türk Deniz Kuvvetleri’ne hibe yoluyla verilen ve ABD’de de kullanılan 25 gemide ‘asbest’ maddesinin kullanılması yüzünden kanser olup ölen Türk Deniz Kuvvetleri’nde yıllarca görev yapan emekli bir amirale tazminat ödenmesine karar verildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen amiralin ailesi, geçtiğimiz günlerde ABD’deki şirketten meblağı açıklanmayan parasını aldı. İlki 1949 yılında Türkiye’ye gelen 25 gemide çalışmış hayatını kaybetmiş ya da şu anda yaşayan tüm rütbedeki binlerce askere tazminat hakkı doğdu. ABD, İtalya ve Yunanistan’da ‘asbest’li gemilerde çalışan birçok kişi değişik miktarlarda tazminat alırken, Türk amiral ise Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyor. Katıldıkları uluslararası bir konferansta tanıştıkları ABD’li meslektaşları tarafından bilgi sahibi olduktan sonra tazminat sürecine başladıklarını söyleyen Avukat kardeşler Özge Haktan ile Özlem Nur Öztürk, “Bu emsal bir karar oldu. Bu gemilerde çalışmış olan ve asbest nedeniyle kanser olanlar ya da hayatını kaybedenlerin ailesi tazminat için başvuru yapabilir” dedi



Asbest nedir?



Asbest, ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere çok dayanıklı lifli yapıda kanserojen bir mineraldir. Asbest vücuda solunum yoluyla ya da içme suyu yoluyla nüfuz ettiğinde başta mezotelyoma olmak üzere; akciğer kanseri, sindirim sistemi kanserleri (midebağırsak), gırtlak kanseri gibi hastalıklara yol açmaktadır.



İşte o 25 gemi

1. Adatepe D 353 2. Muavenet DM357 3. Gaziantep D 348

4. Gemlik D 347 5. M. Fevzi Çakmak D 351 6. Gayret D 352

7. Kocatepe D 354 8. Tınaztepe D 355 9. Zafer D 356

10. Alçıtepe D 346 11. Anıttepe D 347 12. Yücetepe D 345

13. Savaştepe D 348 14. Kılıçalipaşa D 349 15. Piyalepaşa D 350

16. Giresun D 345 17. Gelibolu D 346 18. İçel D 344 19. İskenderun

20. İzmit D 342 21. İstanbul D 340 22. İzmir D 341 23. TCG Kocatepe D 354

24. Berk D 358 25. Peyk D 359