ABD'den AKP'li Aydın Ünal'ın yazısına tepki

AKP Ankara Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal'ın ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla tutuklanan ve eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın tek snaık olarak yargılandığı davada tanık olarak ifade veren Türk-İran iş adamı Reza Zarrab üzerinden 'FETÖ'ye ilişkin 'uyarı' niteliğinde yazdığı yazı ABD'de görülen davada gündeme getirildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir dönem metin yazarlığını yapan Ünal, yazısında “Bazı Fetullahçıların yaşaması ne Fetullah Gülen’in, ne de ABD istihbaratının işine gelir. Yargı tiyatrosu üzerinden operasyon çekeceğinize, yaklaşmakta olan yargısız örgüt infazlarına hazırlansanız iyi edersiniz” ifadesini kullanmıştı.

Oda TV'de yer alan habere göre Zarrab davasında gündeme gelen bu durumun ardından, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, davayı en başından bu yana takip eden ABD’li muhabir Adam Klasfeld’e kısa bir açıklamada bulundu.

ABD'li yetkilinin ismi verilmezken, Klasfeld'e yapılan açıklama şöyle: