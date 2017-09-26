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Dünya

ABD’den "Sınırları değiştirmeye yönelik hareketlere karşıyız" mesajı

Nafiz Albayrak / New York, 26 Eylül (DHA) - ABD, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) dün gittiği bağımsızlık referandumu girişiminin kendilerinde düş kırıklığı yaşattığını açıkladı ve "Herhangi bir tarafın sınırları değiştirmeye yönelik şiddet ve tek y

26 Eylül 2017 10:37

Nafiz Albayrak / New York, 26 Eylül (DHA) - ABD, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) dün gittiği bağımsızlık referandumu girişiminin kendilerinde düş kırıklığı yaşattığını açıkladı ve \"Herhangi bir tarafın sınırları değiştirmeye yönelik şiddet ve tek yanlı hareketlerine karşıyız\" uyarısı yaptı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin, IKBY’nin kendi bölgesi dışındaki alanlar da dahil olmak üzere bağımsızlık konusunda tek taraflı bir referandum yapma kararı almasından büyük bir hayal kırıklığına uğradığını vurguladı.  ABD’nin, IKBY ile olan tarihi ilişkisinin dün yapılan ve \"bağlayıcı olmayan referandum\" ışığında değişmeyeceğini belirten Nauert, \"Ancak bu adımın IKBY ve halkı için istikrarsızlık ve sıkıntıları artıracağına inanıyoruz\" dedi.
Tek yanlı referandumun, IKBY ile Irak Hükümeti ve komşu ülkelerle olan ilişkisini büyük ölçüde karmaşıklaştıracağının altını çizen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, \"IŞİD ile mücadele daha bitmedi. Aşırılık yanlısı gruplar istikrarsızlık ve anlaşmazlıkları istismar etmeye çalışıyorlar. Bütün tarafların tüm Iraklıların geleceğini iyileştirmek için yapıcı bir diyaloga girmesi gerektiğine inanıyoruz. ABD, herhangi bir tarafın sınırları değiştirmeye yönelik şiddet ve tek taraflı hareketlerine karşıdır\" dedi.
Nauert ABD’nin, federal, demokratik ve müreffeh bir Irak’ı desteklemeyi sürdüreceğini, Iraklıların anayasa çerçevesinde isteklerini yerine getirmelerine yardımcı olmak için fırsatlar aramayı sürdüreceğini vurguladı.

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