ABD'deki Zarrab davasında yeni tanık dinlendi

Nafiz Albayrak / New York, 11 Aralık (DHA) - Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla\'nın sanık olarak yargılandığı davada, 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasını yürüten ekibin içinde olan Mali Şube\'de çalışan Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz tanık olarak dinlendi.

İstanbul\'da çalışırken Reza Zarrab ve Hakan Atilla ile ilgili soruşturmayı yöneten ekibin amiri olduğunu söyleyen Korkmaz, \'Soruşturmanın ana hedefi, Reza Zarrab liderliğindeki örgüttü. Bu örgütle çatı ilişkisi içinde olan grupları tespit etmiştik. Zafer Çağlayan ve Süleyman Aslan Zarrab ile birinci grupta yer alıyorlardı. Muammer Güler ikinci grubun lideriydi... Üçüncü grubun liderliğini de Taha Ahmet Alacacı yapıyordu. Birinci ve ikinci grupların üzerinden, Reza Zarrab\'ın 1 numara diye tanımladığı bir kişi daha olduğunu tespit etmiştik\' dedi. Atilla\'nn avukatları, Korkmaz\'ın tanıklığına, 17-25 Aralık döneminde ele geçirilen belge ve fotoğrafların güvenilirliğine ve geçerliliğine itiraz etti. Korkmaz, soruşturmanın teknik ve fiziki takip yöntemi ile yapıldığını, soruşturma genişledikçe Barş Güler, Salih kaan Çağlayan, Hikmet Tümer, Özgür Özdemir, Onur Kaya, Mustafa Behçet Kaynar gibi isimlerin de dosyaya eklendiğini söyledi. Soruşturma kapsamında yer alan kişilerin rüşvet, evrakta sahtecilik, kara para aklama ve altın kaçakçılığı nedeniyle soruşturulduklarını anlatan Korkmaz, 17-25 Aralık soruşturmasında adları geçen kişilerin sayısın 32 olduğunu, tam listenin de 50-100 arasında olduğunu söyledi. Duruşmada, dolar dolu ayakkabı kutuları fotoğrafı, Reza Zarrab\'ın İstanbul Ortaköy\'de Avrupa Birliği Bakanlığı ofisine giriş çıkışını gösteren fotoğrafı, jüri üyelerine ve mahkemeye delil olarak sunuldu.



