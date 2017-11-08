ABD'deki valilik seçimlerinde zafer Demokratların

ABD'de muhalefetteki Demokrat Parti, Virginia ve New Jersey eyaletlerinde yapılan valilik seçimleri ile New York'taki belediye başkanlığı seçimlerinden zaferle çıktı.

ABD'nin doğu kıyısındaki Virginia eyaletindeki valilik seçimlerinde zafer Demokratların adayı Ralph Northam'ın oldu. Oyların henüz yüzde 83'ünün sayıldığı eyalette Northam yüzde 53,15 ile rakibi Cumhuriyetçilerin adayı Ed Gillespie'yi geride bıraktı. Ed Gillespie'nin oyları ise yüzde 45 düzeyinde kaldı.

Seçimler öncesinde yapılan kamuoyu yoklamaları iki adayın başabaş yarışacağını gösteriyordu. Bu nedenle seçimleri Northam'ın açık ara farkla kazanması süpriz oldu.

Seçimler öncesinde Gillespie'ye destek veren ABD Başkanı Donald Trump, sonuçların açıklanmasından sonra Twitter'dan paylaştığı mesajda mesafeli bir tutum sergiledi. "Ed Gillespie çok çalıştı ancak beni temsil etmedi veya görüşlerimi anlatmadı” ifadesini kullanan Trump, ekonomideki olumlu gidişat sayesinde kazanmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Virginia eyaletindeki seçimler, 2018 yılında yapılacak Kongre seçimleri öncesinde barometre niteliği taşıyor.

New Jersey'de zafer Demokratların

ABD'nin doğusundaki New Jersey eyaletinde de zafer Demokratların oldu. ABD'nin eski Almanya Büyükelçisi Phil Murphy, açılan ilk sandıklardan çıkan sonuçlara göre oyların yüzde yaklaşık 56'sını aldı.

New Jersey'de seçimleri Demokratların adayı Murphy'nin kazanması süpriz olarak değerlendirilmedi. Cumhuriyetçilerin adayı vali yardımcısı Kim Guadagno'nun seçim kampanyasının, eyaletin sevilmeyen valisi Chris Christie'nin olumsuz etkisinde kaldığı belirtiliyor. Kim Guadagno, uzun süre Trump'a yakın isimler arasında sayılmıştı.

Seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasından sonra Demokratların lideri Tom Perez yaptığı açıklamada, seçmenlerin bu tercihlerle "milyonlarca insanı sağlık hizmetlerinden mahrum bırakan, orta sınıfın zararına olacak şekilde milyonerler ve şirketler için vergi indirimi yapan, dar görüşlülüğü ve bölünmeyi güçlendirmek isteyen Trump-Pence gündemini reddettiğini” belirtti.

Demokratların adayı Bill de Blasion yine seçildi

İki eyaletteki valilik seçimlerinin yanı sıra ABD'nin bir çok eyaletinde yerel seçimler de yapıldı. Trump'ın memleketi olan ABD'nin en önemli kentlerinden biri olan New York'ta belediye başkanlığı seçimlerini yine Demokratların adayı Bill de Blasio kazandı.

Amerikan medyasındaki haberlerde, açılan sandıklardan çıkan ilk sonuçlara göre Bill de Blasio'nun oyların yüzde 64'ünü aldığı belirtildi. Bu sonuca göre Bill de Blasio önümüzdeki dört yıl daha New York Belediye Başkanı olarak görev yapacak.

Rakibi Cumhuriyetçilerin adayı Nicole Malliotakis ise ilk sonuçlara göre oyların yüzde 30'unu alabildi.

AFP/Reuters, JD/BK

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