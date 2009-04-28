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Sağlık

ABD’deki vakalar kesinleşirse alarm düzeyi 5’e çıkabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD'de şüpheli domuz gribi vakalarının kesinleşmesi halinde alarm düzeyinin 4'ten 5'e çıkarılmasının gerekebileceğini b

28 Nisan 2009 03:00

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD'de şüpheli domuz gribi vakalarının kesinleşmesi halinde alarm düzeyinin 4'ten 5'e çıkarılmasının gerekebileceğini bildirdi.

DSÖ sözcüsü Gregory Hartl, düzenlediği basın toplantısında, New York'taki vakalara atıfta bulunarak, şüpheli vakaların kesinleşmesi halinde bunun domuz gribinin Meksika dışında da yayıldığı anlamına geleceğini ve alarm düzeyinin 5'e çıkarılabileceğini belirtti.

Amerikalı yetkililer, ABD'de 45 şüpheli vakanın bulunduğunu açıklamış, dün New York'ta 28 kişinin hastalık belirtilerinin domuz gribinden kaynaklandığı anlaşılmıştı. Yetkililer 17 vakanın şüpheli olduğunu bildirmişti.

DSÖ dün alarm düzeyini 3'ten 4'e çıkarmıştı. DSÖ'nün alarm düzeyini 4'üncü evreye çıkarmasının, hastalığın en az bir ülkede insandan insana geçtiği anlamına geldiği belirtiliyor.

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