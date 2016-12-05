ABD'deki tartışmalı petrol boru hattında yerlileri sevindiren karar

ABD ordusu, Kuzey Dakota eyaletindeki petrol boru hattı inşaatında yerliler ve çevreciler lehine karar vererek, boru hattının ordu kontrolündeki Oahe Gölü çevresinden geçirilmesine izin vermeyeceğini açıkladı.

Nisan ayından bu yana geniş çaplı protestoyla karşılaşan petrol boru hattı projesine alternatif güzergah aranacağı belirtildi.

Standing Rock Sioux (Duran Kaya) kabilesi ve çevreciler, doğal koruma alanından ve su kaynaklarından geçeceği gerekçesiyle projeye karşı çıkıyordu.

Missouri Nehri çevresindeki boru hattının güzergahında, yerli Amerikan kabilelerinin ibadet ve antik mezar alanları da bulunuyordu.

Protestocular projenin kutsal topraklarına hakaret olacağını, çevreye ve su kaynaklarına zarar vereceğini iddia ediyorlar.

Standing Rock kabilesi "tarihi kararı" büyük memnuniyetle karşıladıklarını ve ABD Başkanı Barack Obama'ya sonsuza kadar minnettar kalacaklarını açıkladı.

Obama yönetimi, federal yetkililerin iznine tabi olan bölgeyle ilgili kararını, kabileye danışmak üzere iki kez ertelemişti.

Yaklaşık 1.900 km uzunluğundaki ve 3.8 milyar dolarlık boru hattı projesinin, göl bölgesi hariç büyük bölümü tamamlanmıştı.

Geçen hafta yüzlerce emekli asker de protestoculara destek olmuştu.

Sayıları binleri bulan protestoculara Pazartesi günü alanı terk etmeleri emri verilmişti.

Reuters'ın görüş aldığı ABD'li siyasi uzmanlar ise, 20 Ocak'ta başkanlığı devralacak olan Donald Trump'ın bu kararı iptal edebileceğine dikkat çekiyor.

Kasım ayındaki başkanlık seçiminin galibi iş adamı Donald Trump, projeyi desteklediğini açıklamıştı. Trump'ın proje inşaatını yürüten Energy Transfer Partners ve boru hattının dörtte birinin sahibi olan Phillips 66 şirketlerinde hisseleri bulunuyor.

Ancak Trump projeye desteğinin, maddi çıkarlarıyla ilişkili olmadığını savunmuştu.

Kuzey Dakota Valisi Jack Dalrymple ordunun kararının "ciddi bir hata" olduğunu belirtti.

Kuzey Dakota'nın ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi temsilcisi Kevin Cramer ise karara "ABD alt yapısı için korkunç bir işaret" yorumunu yaptı.

Energy Transfer Partners şirketi de , projenin yerel ekonomiyi büyüteceği ve daha güvenli olacağı görüşünde.

Bölgede kamp kuran protestocular zaman zaman polisin sert müdahalesiyle karşılaşmış ve bazı protestocular gözaltına alınmıştı.