ABD’deki selde ölü sayısı 26’ya yükseldi

ABD'nin Batı Virginia eyaletinde meydana gelen sel nedeniyle ölenlerin sayısının 26'ya yükseldiği bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin ve kaybolanların büyük kısmının Greenbrier bölgesinden olduğunu belirten Eyaletin Ulusal Güvenlik ve Acil Durum Yönetimi yetkilileri, ABD'de 2010 yılından bu yana en ölümcül sel felaketinin yaşandığını ifade etti.

Birçok kişinin hala barınaklarda olduğunu kaydeden yetkililer, bölgedeki evlerin selden büyük zarar gördüğünü aktardı. Batı Virginia'daki sel felaketinde 100'den fazla evin kullanılamaz hale geldiğini ifade eden yetkililer, kurtarma çalışmalarının yoğun biçimde sürdüğünü açıkladı.