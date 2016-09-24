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Dünya
Deutsche Welle

ABD'deki saldırıda 1 kişi daha hayatını kaybetti

ABD’nin Washington eyaletindeki bir alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi. Washington Polisi saldırganın peşine düştü.

24 Eylül 2016 18:03

Burlington kentindeki Cascade Mall'da dün düzenlenen saldırıda 4 kadın hayatını kaybetmişti. Polis sözcüsü Heather Axtman kritik durumdaki bir yaralı erkeğin daha hayatını kaybettiğini duyurudu ve böylece saldırı nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Washington Eyalet Devriye Polisi'nden Mark Francis Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırının bir kişi tarafından tüfekle düzenlendiğine inandıklarını kaydetti. Francis güvenlik kamerasından alınan bir fotoğraf paylaşarak, fotoğrafın saldırgana ait olduğunu söyledi. Cascade alışveriş merkezinde polis köpeklerinin de kullanıldığı 11 ekiple yapılan aramada saldırganın izine rastlanmadı.

Cuma gece saatlerinde meydana gelen olayda saldırganın polis olay yerine ulaşmadan önce binayı terk ettiği belirtiliyor. Şahsın Latin Amerika asıllı ve gri renkte kıyafetler giydiği kaydediliyor.

Olayın görgü tanıklarından Jo Zavala önce silah sesleri duyduğunu ardından mağazadan insanların dışarı doğru kaçıştığını gördüğünü belirtti. Yerel K5 kanalına konuşan Zavala "Ardından silahını doğrultarak insanlara ateş açan bir adam gördüm. Bakmak istediğimde beni gördü ve silahını doğrulttu, ben de kaçtım" diye konuştu. Zavala daha sonra olay yerine tekrar geldiğini ve iki yaşlı kadının kanlar içinde yerde yattığını gördüğünü söyledi.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI eyalette benzer bir saldırı düzenleneceğine dair ellerinde bir veri olmadığını açıkladı.

©Deutsche Welle Türkçe

DPA, AFP / EC, MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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