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BBC Türkçe

ABD'deki Özgürlük Heykeli'ne tırmanmaya çalışan gösterici gözaltına alındı

New York kentindeki ünlü Özgürlük Heykeli'ne tırmanmaya çalışan ve heykelin alt bölümünde bir süre oturan kadın gözaltına alındı.

05 Temmuz 2018 09:12

ABD'nin New York kentinde ünlü Özgürlük Heykeli'ne tırmanmaya çalışan ve heykelin alt bölümünde bir süre oturan kadın gözaltına alındı.

Gösterici, tırmandığı yerde üç saatten fazla bir süre boyunca oturdu.

Olay sırasında turistler, heykelden uzaklaştırıldı. Polis olayı hem havadan hem de denizden takibe aldı. ABD televizyonları eylemi canlı yayınladı.

Göstericiyi inmeye ikna edemeyen polis, merdiven dayayarak kadının bulunduğu yere çıktı.

ABD medyası, göstericinin, 44 yaşındaki Therese Okumou adlı Demokratik Kongo Cumhuriyet'inden bir göçmen olduğunu bildirdi.

Okumou'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlik konusundaki sıfır hoşgörü politikasını protesto ettiği aktarılıyor.

Bu olaydan önce küçük bir grup, heykelde bir protesto gösterisi düzenlemelerinin ardından gözaltına alınmıştı.

Gösteride "ICE (Göçmenlik ve Gümrük Polisi) dağıtılsın" pankartı açılmıştı.

Bu eylemler, ABD'nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'da gerçekleştirildi.

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