ABD'deki ölü kuşlara yenileri eklendi

T24

İSVEÇ'TE KARGA YAĞDI



'Kıyametin habercisi'



ABD'nin Arkansas eyaletindeki toplu kuş ölümlerinin ardından, ülkenin güneyindeki Louisiana eyaletinde de gökten ölü kuşlar yağdı. Arkansas'taki Beebe kasabasında, yılbaşı gecesi 4 bin-5 bin arasında kuş ölüsü gökyüzünden düşmüştü. Bunun yanında, sığırcık kuşlarının ve ABD'ye özgü bir kuş olan Kırmızı Kanatlı Kara Kuş'un topluca ölümüne Louisiana eyaletinde de rastlandı. Beebe kasabasının yaklaşık 580 kilometre güneyindeki Point Coupee Parish adlı kasabada yılbaşından 2 gün sonra, gökyüzünden bu iki türe ait yaklaşık 500 ölü kuş düştü.Arkansas nehri kıyılarında geçen hafta da 100 bine yakın tambur balığının topluca öldüğü belirlenmişti.Öte yandan, İsveç'in Fallköping kentinde, dün sabah bir yerleşim bölgesine yakın yollarda çok sayıda kuş ölüsü bulundu. Görgü tanıkları ölü kuşların önceki gece gökten düştüklerini söyledi. Yaklaşık 100'e yakın ölü kuşu inceleyen İsveçli kuşbilimci Anders Wirdheim, bunların daha çok küçük karga benzeri kuşlar olduğunu, ölümlerin ağır kış şartlarından dolayı soğuk ve yiyecek bulamamaktan kaynaklanmış olabileceğini açıkladı.Kuş ölümlerinin nedeni hala muamma olarak kalırken, bu olayların kıyamet habercisi olduğunu söyleyenler var. Bu kesimler iddialarını dine dayandırıyor ve özellikle İncil'deki kıyamet vahiylerine atıfta bulunuyor. Bunun yanında, Arkansas'taki testlerde kuşların iç travma yaşadığı ortaya çıktı. Buna, tek bir sürünün şiddetli ve alışılmadık bir fırtınaya yakalanmasının ya da yılbaşında atılan havai fişeklerin sebep olmuş olabileceği belirtiliyor.