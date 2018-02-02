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Dünya
Deutsche Welle

ABD'deki okul saldırısında şüpheli 12 yaşında bir kız çocuğu

ABD'nin Los Angeles kentindeki bir ortaokulda öğrencilerin üzerine ateş açan saldırgan iki öğrenciyi yaraladı.

02 Şubat 2018 02:23

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentindeki bir ortaokulda öğrencilere ateş açan şüphelinin 12 yaşında bir kız çocuğu tespit edildi.

Kentin merkezine yakın Salvador B. Castro Ortaokulu'ndaki bir sınıfta diğer öğrencilere ateş açan saldırgan bir erkek ve bir kız öğrenciyi yaraladı.

TSİ 20.00 sularında gerçekleşen saldırıda vurulan kız öğrenci hafif sıyrıklarla kurtulurken, kafasına isabet alan erkek öğrencinin durumunun kritik ancak stabil olduğu kaydedildi.

Okulun 6'ncı sınıftan 8'inci sınıfa kadar yaklaşık 365 öğrencisi bulunuyor ve birçoğu düşük gelirli Hispanik ailelerden geliyor.

AP/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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