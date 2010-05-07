ABD'deki mirasa Turgutlu'dan varis

T24 - Demir yollarında çalışmak için 1915 yılında ABD'ye giden Hüseyin Kodat'ın cami ve mezarlık yaptırmak üzere dört Türk arkadaşıyla ortak aldığı arsada petrol çıkınca, ABD'li yetkililer Kodat'ın varislerini aramaya başladı. Strasbourg'daki varislerden sonra Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de varisler ortaya çıktı.



1915 yılında çalışmak üzere ABD'ye giden Hüseyin Kodat, kardeşi İsmail'in ölümü üzerine mezarlık ve cami yaptırmak üzere dört Türk arkadaşıyla Teksas Eyaletinde bir arsa satın aldı. İsmail'i buraya defnederek mezarlığa dönüştüren ve üzerine bir de cami yaptıran ortaklar, daha sonra bu araziyi unuttu.



Arsada petrol çıkması üzerine buranın sahiplerini aramaya başlayan ABD'li yetkililer, Hüseyin Kodat'ın varislerinin peşine düştü. ABD'liler, Fransa'nın Strasbourg şehrinde yaşayan Bingöl asıllı Mahmutoğlu Hüseyin Kodat'ın oğlu Rıza'nın altı çocuğuna ulaşınca, dede Kodat'ın diğer oğlu Cuma'nın Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan çocuklarını miras sevinci sardı.



Dedesi Hüseyin Kodat ile aynı adı taşıyan varis torun Hüseyin Kodat (54), bu arsanın değerinin 3 milyar dolar olduğunu öğrendiğini söyledi.



Kodat, dedesinin ABD'de macerasını ise şöyle anlattı:



''Dedemiz Mahmutoğlu Hüseyin Kodat 1915 yılında kardeşi İsmail ile ABD'ye çalışmaya gidiyor. Buradayken, kardeşinin vefatı üzerine dedem arkadaşlarıyla 'Biz burada ölürsek nerede gömüleceğiz, namazımız nerede kılınacak?' diye düşünerek, dört ortak beraber arsa satın alıyorlar. Kardeşini bu arsaya gömerek mezarlık ve cami yaptıran dedemiz 1938 yılında Türkiye'ye geliyor, kısa bir zaman sonra da ABD'ye dönemeden vefat ediyor.''



Hüseyin Kodat, 1951 ve 1991 yıllarında ABD'den bir heyetin memleketleri olan Bingöl'ün Sancak köyüne geldiğini ifade ederek, ''Dedemizin de ortak olduğu Teksas'taki arsa için araştırma yapmışlar. Ama köy muhtarıyla ailemiz arasında yaşanan bir husumet nedeniyle muhtar, 'Kodat ailesinin fertleri hayatta değil, hepsi öldü' diye yanlış bilgi vermiş ve bize bu yüzden bize ulaşılamamış. Ama biz Mahmutoğlu Hüseyin'in torunları olarak bunu öğrendik ve gerekli çalışmalarımızı başlattık'' dedi.



1976 yılında Fransa'ya giden ve 2002 yılında Türkiye'ye geri dönüp Turgutlu ilçesine yerleşen torun Kodat, ilçedeki bir dershanede kantin işletmeciliği yapıyor.



ABD'deki arsanın değerinin kendilerine 3 milyar dolar olarak bildirildiğini belirten Hüseyin Kodat, arsa üzerinde çıkan petrolün yüzde 12'sinin kendilerinin hakkı olduğunu öne sürdü.



Kodat, ''Açılacak davalar sonrasında arsanın alınmasıyla Türkiye'de okumaya muhtaç çocuklara hizmet verecek görkemli bir eğitim merkeziyle hastane yaptırmayı düşünüyoruz. Ayrıca Turgutlu'da bir eğitim kurumu yaptırmak istiyorum'' dedi.





