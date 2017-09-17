ABD'deki korkunç kaza: Özge Nur son yolculuğuna uğurlandı



Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) ABD\'deki trafik kazasında ölen 3 Türk öğrenciden Özge Nur Mollaahmetoğlu (22) İstanbul\'da son yolculuğuna uğurlandı.

Mollaahmetoğlu için Pendik Çamlık Mahallesinde bulunan Aliye İzzet Begoviç Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye ailesi, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Baba Mehmet Mollaahmetoğlu, “Kızım Amerika\'ya gezmeye, dil öğrenmeye gitmişti. Kıramadım onu gönderdim. Talihi böyleymiş\" dedi. Özge Nur Mollaahmetoğlu için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze daha sonra toprağa verilmek üzere Pendik Dolayoba Mezarlığı\'na götürüldü.

(FOTOĞRAF)