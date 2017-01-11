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Dünya

ABD'deki kilise saldırganı ölüm cezasına çarptırıldı

Dylann Roof, kiliseye yaptığı saldırıda 9 kişiyi öldürmüştü

11 Ocak 2017 13:47

ABD'de Afrika asıllı Amerikalıların gittiği tarihi bir kiliseye gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 9 kişiyi öldüren Dylann Roof ölüm cezasına çarptırıldı.

ABD'nin Güney Carolina eyaletine bağlı Charleston kentinde genel olarak Afrika asıllı Amerikalıların gittiği tarihi bir kiliseye gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 9 kişiyi öldüren Dylann Roof ölüm cezasına çarptırıldı.

Bugün yapılan mahkemede, 9'u beyaz, 3'ü de Afrika asıllı Amerikalı'dan oluşan 12 kişilik jüri, üç saat süren tartışmanın ardından Dylann Roof hakkında ölüm cezası kararına vardıklarını açıkladı.

Dylann Roof, 17 Haziran 2015'te gerçekleştirdiği silahlı saldırıda "Kadınlarımıza tecavüz ediyorsunuz, ülkemizi elimizden alıyorsunuz, defolun gidin" diye bağırdıktan sonra silahını çekerek 9 kişiyi öldürmüştü.

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