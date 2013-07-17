ABD'deki 'izleme skandalı'na tepkiler büyüyor

ABD'de Amerikalı insan hakları eylemcileri, kilise liderleri, uyuşturucu ve silah hakları savunucuları, federal hükümetin Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) izleme programını sona erdirmesi için dava açtı.

San Francisco'daki federal mahkemede Elektronik Hudut Kuruluşu tarafından açılan davada, NSA'ya, Adalet Bakanlığı'na, Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) ve bu kurumların yöneticilerine karşı karar alınması isteniyor.

Davacılar, NSA'nın izleme programının, "yasadışı ve anayasaya aykırı olduğunu" savunarak, davada adı geçen iddialar konusunda jüri yargılaması talep ediyor.

Los Angeles İlk Üniteryan Kilisesi, Amerikan İslam İlişkileri Vakfı Konseyi, Greenpeace, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Hassas Uyuşturucu Politikası Öğrencileri ve diğer kuruluşların dahil olduğu davacılar, federal hükümetin, "izleme programı çerçevesinde milyonlarca sıradan Amerikalının telefon görüşmeleri bilgilerini ayrım gözetmeksizin ele geçirdiğini ve sakladığını" savunuyor.

Dava dilekçesinde, federal hükümetin, mahiyetindeki telefon görüşmeleri bilgilerini ortadan kaldırması ve iade etmesi talebinde bulunuluyor.

NSA halkla ilişkiler bölümü, davayla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, Adalet Bakanlığı sözcüsü de konu hakkından konuşmadı.

Geçen ay Amerikan İnsan Hakları Birliği, New York'taki federal mahkemede benzer bir dava açmıştı.

Bir bilirkişi, davacıların önündeki en büyük engelin, gerçekten telefonlarının dinlendiğini veya izleme programının kurbanı olduklarını kanıtlamaları olacağını söyledi.

Konuyla ilgili bir diğer yasal mesele de izleme programının, mantığa uygun düşmeyen arama ve zapta karşı koruyan ABD anayasasının dördüncü düzenlemesini ihlal edip etmediği.