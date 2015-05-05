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Dünya

ABD'deki Hz. Muhammed sergisi saldırısını IŞİD üstlendi!

IŞİD böylece ilk kez ABD'deki bir saldırıyı üstlenmiş oldu

05 Mayıs 2015 15:06

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Dallas’ta, İslam karşıtı görüşleriyle bilinen Amerikan Özgürlüğünü Koruma İnisiyatifi’nin (AFDI) düzenlediği Hz. Muhammed konulu karikatür yarışmasını hedef alan silahlı saldırıyı IŞİD üstlendi.

AFP'nin haberine göre, IŞİD böylece ilk kez ABD'deki bir saldırıyı üstlenmiş oldu.

ABD'yi sarsan silahlı saldırıda, Pazar günü etkinliğin yapıldığı salonun dışındaki bir otomobilin içinden iki saldırgan güvenlik güçlerine ateş açmıştı. Çıkan çatışmada saldırganlar ölürken, bir güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralanmıştı.

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