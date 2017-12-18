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Dünya

ABD’deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne kelime yasağı 

Mergim Özdamar / İstanbul, 18 Aralık (DHA) – The Washington Post gazetesinin haberine göre, Trump yönetimi en savunmasız kişilerin hayatlarını korumak ve kurtarmakla görevlendirilmiş olan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ndeki (CDC) görevli yetkililere

18 Aralık 2017 17:41

Mergim Özdamar / İstanbul, 18 Aralık (DHA) – The Washington Post gazetesinin haberine göre, Trump yönetimi en savunmasız kişilerin hayatlarını korumak ve kurtarmakla görevlendirilmiş olan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ndeki (CDC) görevli yetkililere 2018 bütçe belgelerinde \"savunmasız\" dahil birçok kelimeyi kullanmamaları söyledi.
Perşembe günü 90 dakikalık bir brifingde, ülkenin önde gelen kamu sağlığı enstitüsündeki poliçe analistlerine yedi yasaklanmış sözcük grubu sunuldu. Listede \"çeşitlilik\", \"fetüs\", \"transseksüel\", \"savunmasız\", \"hak\", \"bilim temelli\" ve \"kanıta dayalı\" gibi sözcükler yer aldı.
Bildirilene göre, bazı durumlarda alternatif sözcük seçimlerine yer verildi. Örneğin, bir analist \"kanıta dayalı\" veya \"bilim temelli\" gibi sözcükler yerine \"CDC\'nin önerilerini toplum standartları ve dilekleri dikkate alınarak bilim üzerine dayandırdığını söyleyebiliriz” diyecek.
Ancak, Zika virüsünün fetüs gelişimine etkileri üzerinde çalışanlar gibi yasaklı terimleri kullanmak durumunda olanlar, uygun veya kabul edilebilir terimleri kullanma konusunda sorunlar yaşayabilecekler..
Uzun süredir CDC’de analist olan birinin Washington Post\'a verdiği röportaja göre odada bu karara verilen tepki, \"inanmıyorum\", \"ciddi misiniz, şaka mısınız?\" şeklinde oldu.
 CDC\'de kelime yasağının haberi yayılırken, analistler artan bir tepki bekliyor.
İsim vermeyen bir kaynak, \"Konunun uzmanları sessiz kalmayacaktır. Bu henüz onlara ulaşmadı\" dedi. 
Sağlık ve İnsan Hizmetleri (HHS) sözcüsü Matt Lloyd, CNN\'e yaptığı açıklamada bu rapora itiraz etti.
Lloyd, “HHS\'nin \'sözcükleri yasaklamış\' olduğu iddiası, bütçe formülasyon süreciyle ilgili tartışmaların yanlış tanımlanmasından başka bir şey değildir. HHS, tüm Amerikalıların sağlığını iyileştirmek için mevcut en iyi bilimsel kanıtı kullanmaya devam edecektir. HHS ayrıca, program değerlendirmelerinde ve bütçe kararlarında sonuç ve kanıt verilerinin kullanılmasını şiddetle öneriyor” dedi. 
Ajansın direktörü Brenda Fitzgerald, Cumartesi günü çalışanlarına HHS bildirgesini aktaran ve \"bilimin çalışmalarımızın temeli olarak kalacağını\" söyleyen bir not gönderdi.
CNN tarafından elde edilen belgede, Fitzgerald’ın sözlerine misyonunu tanımlamak için yasaklanmış iki terimi kullanarak devam ettiği görüldü: \"CDC olarak, kamu sağlığı misyonumuza bilim ve kanıta dayalı bir kurum olarak görev yapmayı taahhüt ediyoruz.\"

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