T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

ABD'deki Hakan Atilla davasında jüri karar için yeniden toplanıyor

New York'ta görülen İran yaptırımlarının yasa dışı yollardan delinmesiyle ilgili davada jüri üyeleri bugün karar için yeniden toplanacak. 12 kişilik heyet, davanın tek sanığı eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın suçlu olup olmadığı

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının yasa dışı yollardan delinmesiyle ilgili olarak New York'ta görülen davada jüri üyeleri bugün karar için yeniden toplanacak.

12 kişilik jüri heyeti, tek sanık eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın suçlu olup olmadığına karar verecek. Oybirliği şartı aranan karar için belirlenen bir süre yok.

Yargıç Richard Berman Salı günü Atilla'nın 19 Aralık'ta çapraz sorgusu sırasında savcılığın sanığa yönelttiği bir soru nedeniyle mahkemeye yaptığı itirazı ikinci kez reddetti.

Reuters ajansının haberine göre Yargıç Berman, kararına gerekçe olarak, süreçle ilgili olarak jüri üyelerine verdiği talimatların Atilla'nın haksız yargılanmasını engellemek için yeterli olmasını gösterdi.

Berman, Atilla'nın adil yargılanmadığı gerekçesiyle savunma cephesinin daha önce yaptığı itirazları da reddetmişti.

Atilla'ya "ABD ve özellikle de ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurma, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma, kara para aklama ve kara para aklamak için kumpas kurma" suçlamaları yöneltiliyor.

Savunma makamı ise suçlamaları reddediyor.

28 Kasım'da başlayan davanın esastan yargılanması 4 hafta sonra bitti. 22 Aralık'taki istişarelerin ardından Noel ve yılbaşı tatili nedeniyle jürinin değerlendirmelerine 3 Ocak'a kadar ara verilmişti.

Yargıç Berman jüri üyelerine bu süre içerisinde davayla ilgili hiçbir haberi okumamaları ve yargı sürecini kimseyle görüşmemeleri talimatını verdi.

Jürinin, Atilla'ya yöneltilen 6 ayrı suçlama için tek tek sanığın suçlu olup olmadığına karar vermesi bekleniyor. Jüri, sanığı tüm suçlamalardan suçlu bulabileceği gibi, belli bazı suçlamalardan suçlu bulup diğerlerinden bulmayabilir.

Atilla suçlu bulunursa, cezanın ne olacağına Yargıç Berman karar verecek.

Davada sadece sanık Mehmet Hakan Atilla ve tutuklu tanık Reza Zarrab hakkında karar çıkacak.

ABD yargı sisteminde gıyabi yargılama olmadıgı için, eski Maliye Bakanı Zafer Çaglayan'ın da aralarında olduğu "firari sanık" statüsündek, 7 kişi hakkında hüküm verilmeyecek.

Türk bankaları ile ilgili olası bir ceza ya da yaptırım kararı ise daha sonra ABD Hazine Bakanlığı tarafından verilecek.

Jürinin "giderilemeyecek düzeyde görüş ayrılıklarına" sahip olduğu gerekçesiyle karara varamaması halinde, genellikle hakim jüri üyelerinden bir kez daha denemelerini istiyor.

Ancak jürinin görüş ayrılıklarının giderilememesi ve değerlendirme sürecinin tıkanması halinde ise yargıcın davayı düşürme ve yeniden yargılama talep etme yetkisi var.

Jürinin, Atilla'nın suçlu olmadığına karar vermesi halinde, Atilla'nın kısa süre içerisinde tahliye edilmesi bekleniyor.

Atilla'nın suçlu olduğuna karar verilirse birkaç hafta içerisinde Yargıç Berman'ın ayrı bir duruşmada tarafları bir araya getirip sanığa verdiği cezayı açıklaması öngörülüyor. Bu duruşmanın Ocak ayı sonlarına doğru olabileceği belirtiliyor.

Suçunu kabul eden ve savcılıkla anlaşma yoluna giderek, tanıklık yapan Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab için verilecek cezanın belirlenmesinde iddia makamının bildireceği görüş de rol oynayacak.

Yapılan anlaşma kapsamında, savcılığın Berman'a bir dilekçe sunması ve bu dilekçede de Zarrab'ın tanıklığının iddia makamının davasına ne kadar yardımcı olduğunu anlatarak, ceza indirimi talebi olup olmadığını aktarması bekleniyor.

Yargıç Berman'ın Zarrab ile ilgili ceza kararında savcılığın görüşünü göz önünde bulundurması öngörülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

New YorkHalkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan AtillaOybirliğiABDRichard Berman SalıAtillaAralıkReutersYargıç BermanABD Hazine BakanlığıUluslararası Acil Ekonomik Güç YasasıEmergency Economic Powers Act)

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24