ABD'deki grip salgınında 34 kişi öldü

ABD'nin Teksas eyaletinin kuzey bölgelerinde yaygın görülen grip salgınının neden olduğu ölü sayısı 34'ü bulurken, endişeye kapılan eyalet sakinleri, uzun aşı kuyrukları oluşturdu. Yerel basın yayın organlarına görüş bildiren uzmanlar, paniğe kapılan halka, grip salgınına karşı aşı dışında tavsiyelerde de bulunuyor.

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC), Teksas genelinde ve ABD'nin diğer bir çok eyaletinde grip salgınının yaygınlaştığı uyarsını yaparken, sadece Teksas eyaletinin kuzeyinde, 2013'ün son aylarından beri grip salgınına bağlı ölenlerin sayısının 34'e ulaştığı bildirildi.

ABC Televizyonunun Dallas'taki yerel kanalı WFAA8 ve CBS 'in yerel kanalı CBS 11'in haberlerinde, grip salgının Kuzey Teksas'ta neden olduğu ölü sayısının artması nedeniyle grip aşısına talepte patlama yaşandığı bildirilerek, eyalet sakinlerinin bedava grip aşısı olabilmek için uzun kuyruklarda bekledikleri bildirildi. Teksas'ın Plano şehrindeki toplam 650 dozluk aşı kuyruğunda, bin civarında kişi sıraya girdi.

Salgının yaygın görüldüğü Kuzey Teksas'taki grip salgında en fazla ölüm olayı, 26 kişiyle Dallas'ta yaşandı.

ABD'de uzmanlar, grip salgınına karşı aşısız da etkili korunma sağlanabileceğini ve grip aşısının bulunmasından önce bu korunma yöntemlerinin kullandığını belirtiyorlar. Bu yöntemlerin; stresten uzak durmak, yeterli dinlenebilmek ve egzersiz yapmak, düzenli olarak elleri yıkamak, sağlıklı beslenmeye dikkat etmek ve yeterli D vitamini alabilmek olduğu belirtiliyor.