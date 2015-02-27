ABD'deki El Kaide davasında karar açıklandı



El Kaide tarafından ABD'nin Tanzanya ve Kenya'daki büyükelçilikleri düzenlenen saldırılarda rol aldığı iddiasıyla yargılanan Suudi vatandaşı Halid El Fevvaz suçlu bulundu.

7 Ağustos 1998 tarihinde Nairobi ve Darüsselam'da düzenlenen saldırılarda 220'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 5 bin civarında kişi de yaralanmıştı.

52 yaşındaki Halid El Fevvaz, beş haftadır New York’ta bir federal mahkemede yargılanıyordu. Jüri üyeleri, Halid El Fevvaz'ın saldırının düzenlenmesinde rol oynadığına karar verdi. Sanığın kesinleşmiş cezası 21 Mayıs'ta belli olacak. El Fevvaz ömür boyu hapse kadar ceza alabilir.

'Bin Ladin'in kuryesi'

1998’de İngiltere’de tutuklanan anlı Halid El Fevvaz, 2012 yılında ABD'ye iade edilmişti. Sanığın 1990'lı yıllarda El Kaide lideri Usame bin Ladin'in kuryeliğini yaptığı, örgütün muhtelif hücreleri arasında irtibat görevi yürüttüğü ileri sürülüyor.

Halid El Fevvaz, dava boyunca suçsuz olduğunu savundu. Savcı Preet Bharara mahkemenin kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Sanığın ABD'ye karşı düzenlenen saldırıda belirleyici rolü olduğunu ileri süren savcı Bharara, Halid El Fevvaz'ın bin Ladin'e yakın isimlerden olduğunu iddia etti. Usame bin Ladin, 2011 yılında ABD özel timlerince Pakistan'da düzenlenen bir operasyonda ölü ele geçirilmişti.