ABD'deki davanın tanığı iki isme yakalama kararı: Firari murakıp ile ilgili iddialar

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA) ABD\'deki davaya, sahte delil ve belgeleri götürdüğü öne sürülen FETÖ firarisi eski Bankalar Yeminli Murakıbı Osman Zeki Canıtez\'in, takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında bilirkişi olarak tayin edildiği ve Bylock kullanıcısı olduğu belirtildi.

BYLOCK KULANICISI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eski CHP milletvekili Aykan Erdemir ile birlikte haklarında \"Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme\", \"Amacı dışında kullanma\" ve \"Hile ile alma ve çalma\" suçlarından yakalama emri çıkarılan eski Bankalar Yeminli Murakıbı Osman Zeki Canıtez\'in bylock kullanıcısı olduğu ve bu programa ilk girişi de 3 Eylül 2014 tarihinde yaptığının tespit edildiği kaydedildi. Canıtez\'in ayrıca 25 Aralık kumpas soruşturmaları sonrasında FETÖ\'nün firari savcısı Celal Kara tarafından bilirkişi olarak atandığı da vurgulandı.

\"ÖZEL BİLGİYE SAHİP OLDUĞUMDAN...\"

Canıtez, 28 Ocak 2014 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu\'na yazdığı yazıda, \"25 Aralık soruşturması kapsamında savcılığın Rıza Sarraf liderliğindeki örgütlü yapının Halk Bankası ve diğer özel bankalar nezdinde yapmış olduğu para transferini ve hesap hareketlerinin soruşturmaya konu eylemler açısından anlamlandırılması amacıyla ve bu konuda özel bilgi sahibi olduğumun anlaşıldığından bilirkişi olarak atanmamıza karar verildiği belirtilmektedir\" ifadesine yer verildi.

FİRARİ SAVCIYLA AYNI TUTANAKTA

Aynı gün firari savcı Celal Kara ile Osman Zeki Canıtez\'in imzalarının bulunduğu bir tutanak da tutulduğu belirtildi. Söz konusu tutanakta ise şu ifadeler yer aldığı kaydedildi: \"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2012/120653 sayılı soruşturma evrakı ile ilgili olarak bilirkişi hususlarında mütalaa bildirmesi için Bankalar Yeminli Murakıbı Osman Zeki Canıtez\'in 25 Aralık 2013 tarihinde resen bilirkişi tayin edilmiştir. Canıtez\'in dosya ile tanzim ettiği 1 klasörden ibaret bilirkişi raporunu savcılığımıza 28 Ocak 2014 tarihinde elden teslim etmiştir\"

HAZIRLADIĞI RAPORU ABD\'DEKİ DAVAYA GÖTÜRDÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu tutanakta belirtilen \"1 klasörden ibaret raporun\" Canıtez tarafından ABD\'deki davaya götürüldüğünü ve davanın da firari murakıbın belgeleri üzerine başlatıldığını açıkladı.

Öte yandan, eski CHP Milletvekili Aykan Edemir\'in, bazı internet sitelerindeki yazılarının, Türkiye Cumhuriyeti devletini sahte delil/kurgu üzerinden terörle irtibatlandırma faaliyeti yürüttüğü anlaşılması nedeniyle bu yazıları hakkında da tespit tutanağı düzenlenerek soruşturma dosyasına konulduğu belirtildi.

