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ABD'deki davanın tanığı eski polis hakkında inceleme

  Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'deki davada tanıklık yapan ve FBI'nin kendisi ve avukatıyla irtibat kurduğu yönünde beyanda bulunan eski polis Hüseyin Korkmaz'la ilgili inceleme başlattı

20 Aralık 2017 13:51

 

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD\'deki davada tanıklık yapan ve FBI\'nin kendisi ve avukatıyla irtibat kurduğu yönünde beyanda bulunan eski polis Hüseyin Korkmaz\'la ilgili inceleme başlattı. Tanıklık yaptığı mahkemede FETÖ\'cü olmadığını savunan Korkmaz\'ın, Türkiye\'deki avukatının FETÖ firarisi olan ve Bylock kullandığı belirtilen E.G.A. olduğu belirlendi.

FBI İLE ABD\'YE KAÇIŞINI ORGANİZE ETTİ 
Yapılan araştırmalarda Korkmaz\'ın Emniyet Müdürlüğü\'nden ilişiğinin kesilmesinin ardından 3 Mart 2016\'da avukat E.G.A.\'ya ait işyerinde SGK kaydının yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine avukat E.G.A.\'yı araştıran polis, avukatın Bylock kullanıcısı olduğu ve FETÖ soruşturması kapsamında firari olduğu bilgisine ulaştı. HTS kayıtlarına göre de E.G.A.\'nın, FETÖ\'nün Türkiye polis memurları imamı Süleyman Uysal ile Yunanistan imamı Recep Uzunallı ile de irtibatının olduğunun belirlendiği öğrenildi.  Avukatın, FETÖ kapsamında KHK ile kapatılan Günün Mağdurları Derneği üyesi olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
Avukatın, Hüseyin Korkmaz\'ın eşi ve FETÖ davalarında yargılanan eski polis müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Tufan Ergüder gibi isimlerin eşlerinin de bulunduğu dernek üyelerinin aynı uçakta ABD\'ye seyahat ettikleri de belirlendi. Başsavcılık yapılan tüm bu araştırmalar neticesinde, avukat E.G.A.\'nın, Hüseyin Korkmaz\'ın FBI ile ABD\'ye kaçırılmasını organize eden kişi olduğu tespitine yer verdi. E.G.A., hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 
 

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