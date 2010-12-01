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Yaşam

ABD'DEKİ BOŞANMALARIN 5'TE 1'İNİN SEBEBİ FACEBOOK ANKARA (A.A)

01 Aralık 2010 22:57

-ABD'DEKİ BOŞANMALARIN 5'TE 1'İNİN SEBEBİ FACEBOOK ANKARA (A.A) - 01.12.2010 - ABD'de yapılan bir araştırma, ülkedeki boşanmaların beşte birinin sebebinin sosyal paylaşım ağı Facebook olduğunu ortaya koydu. Amerikan Boşanma Avukatları Akademisi tarafından yapılan araştırmaya göre, flört içeren mesajlar ve fotoğraflar Facebook yüzünden boşanmaların nedenlerinin başında geliyor. Araştırmada ayrıca Facebook yüzünden boşanmaların çoğuna, yıllardır görüşülmeyen eski sevgililerle temasa geçmenin de yol açtığı belirtildi. Avukatlar, boşanma davalarında Facebook'un kanıt için en büyük kaynak olduğunu, bunu MySpace ve Twitter'ın takip ettiğini bildirdi.  Türkiye'de de gösterilen "Desperate Housewives" dizisinin oyuncusu Eva Longoria, basketbolcu eşi Tony Parker'dan Facebook'ta bir kadınla görüştüğü için boşanmıştı.

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