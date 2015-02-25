ABD'deki başörtü davasında son söz Yüksek Mahkeme'nin



Müslüman kadınının tezgâhtarlık için yaptığı iş başvurusunu reddeden Abercrombie & Fitch yönetimi, her türlü başörtüsünün iş yerinde geçerli kılık kıyafet düzenlemesine aykırı olduğunu savunuyor.

Abercrombie & Fitch avukatları, başvuru sahibi Müslüman kadının düzenlemeden bilgi sahibi olduğunu, dini gerekçelerle bu kurala uyamayacağını başvurusunda belirtmesi gerektiğine işaret ediyor.

Yüksek Mahkeme'nin vereceği karar, kılık-kıyafet düzenlemeleri ve işe personel almada emsal teşkil edeceğinden ABD kamuoyunda merakla bekleniyor. Yüksek Mahkeme yargıçları benzer davalarda din özgürlüğüne ağırlık verdiler.