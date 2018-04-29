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BBC Türkçe

ABD'deki ambargo davasında jüri, Hakan Atilla'yı 5 başlıkta suçlu buldu

İran'a yönelik yaptırımlarının yasa dışı yollardan delinmesiyle ilgili olarak New York'ta görülen davada jüri, Mehmet Hakan Atilla'yı yargılandığı 6 suçlamadan 5'inde suçlu buldu. Jüri kararı sonrası New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'nca yapılan açıklam

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının yasa dışı yollardan delinmesiyle ilgili olarak New York'ta görülen davada jüri, Mehmet Hakan Atilla'yı yargılandığı 6 suçlamadan 5'inde suçlu buldu.

12 kişilik jüri heyeti, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla'yı yalnızca "kara para aklama" başlığında suçsuz buldu.

Jüri kararı sonrası New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Mahkemeyi izleyen gazeteci Pete Brush, karar sonrası Hakan Atilla'nın "duygularını az gösterdiği" şeklinde gözlemini paylaştı.

https://twitter.com/PeteBrush/status/948633415431196672

Yine mahkeme salonunda yer alan gazeteci Adam Klasfeld ise, Hakan Atilla'nın eşinin jüri kararın açıklanmasıyla "Başını ellerinin arasına alarak ağladığını ve arada gözyaşlarını sildiği" şeklindeki gözlemini aktardı.

Klasfeld, jürinin mahkeme binasından güvenlik tarafından çıkarıldığını ve medyaya konuşmadığını da bildirdi.

https://twitter.com/KlasfeldReports/status/948639631964278786

Yargıç Berman'ın ayrı bir duruşmada tarafları bir araya getirip sanığa verdiği cezayı açıklaması öngörülüyor. Bu duruşmanın Ocak ayı sonlarına doğru olabileceği belirtiliyor.

ABD yargı sisteminde gıyabi yargılama olmadığı için, eski Maliye Bakanı Zafer Çaglayan'ın da aralarında olduğu "firari sanık" statüsündeki, 7 kişi hakkında hüküm verilmeyecek.

Türk bankaları ile ilgili olası bir ceza ya da yaptırım kararı ise daha sonra ABD Hazine Bakanlığı tarafından verilecek.

Suçunu kabul eden ve savcılıkla anlaşma yoluna giderek, tanıklık yapan Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab için verilecek cezanın belirlenmesinde iddia makamının bildireceği görüş de rol oynayacak.

Yapılan anlaşma kapsamında, savcılığın Berman'a bir dilekçe sunması ve bu dilekçede de Zarrab'ın tanıklığının iddia makamının davasına ne kadar yardımcı olduğunu anlatarak, ceza indirimi talebi olup olmadığını aktarması bekleniyor.

Yargıç Berman'ın Zarrab ile ilgili ceza kararında savcılığın görüşünü göz önünde bulundurması öngörülüyor.

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