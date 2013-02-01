ABD'de 117 yıllık kilise satılığa çıkarıldı

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle şehrinde 1896 yılında kurulan tarihi bir kilise satışa çıkarıldı.

Yapımından sonra 50 yıl kadar çevrenin en büyük yapısı olan kilise bugün ise etrafındaki 25'ten fazla yüksek katlı binanın arasında kaldı. Birçoğu iş merkezi olan bu yapılar bölgede fiyatların artmasına da neden oldu.

Bölgenin en değerli yapılarından biri haline gelen kilisenin satış işlemi için bir de komite kuruldu. Komite Başkanı Jim Young tarihi kilisenin 20 ila 25 milyon dolara satabileceklerini düşündüklerini ifade etti.

Satış işlemine yetersiz park yeri, küçük görüşme odaları gibi sebeplerden dolayı karar verildiğini belirten Young, yine yetersiz alandan dolayı evsizlere yeterince sahip çıkılamadığını söyledi. Young elde edilecek parayla daha ucuz bir yerde daha modern bir kilise yapmayı planladıklarını belirtti.

Yenisafak gazetesinde yer alan habere göre, ziyaretçilerini mağdur etmek istemeyen kilise yönetimi yeni kiliseyi aynı bölgede yapacaklarını ve satış sağlansa bile yeni kilise yapılmadan devir işleminin gerçekleştirilmeyeceğini ifade ediyor.

Dünyadaki en dindar gelişmiş ülkelerden biri kabul edilen ABD'de birçok kilise maddi zorluklarla boğuşuyor. 2010 ve 2011 yıllarında 400 den fazla kilise kredi borçlarını ödeyemediklerinden dolayı bankalar tarafından satışa çıkarılmıştı.