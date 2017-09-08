ABD'de Zafer Çağlayan hakkında tutuklama kararı

Nafiz Albayrak / New York, 8 Eylül, (DHA) - ABD\'de dün haklarında dava açılan eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan, Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan ve Abdullah Happani hakkında tutuklama kararı çıktı.

ABD’nin İran’a karşı uyguladığı \"ambargoyu delmek için kurulan şebekenin elemanı\" olarak gösterilen Çağlayan\'a, \"İran ambargosunu delmek için ABD yönetimi yetkililerine yalan söyleme, milyonlarca dolarlık yasadışı işlemlerle bağlantılı fonları aklama; bu işlemlerin asıl niteliğini gizleyerek çeşitli finansal kurumları aldatma\" suçlamaları yöneltiliyor.

Yaklaşık bir buçuk yıldır New York’ta yargılanan Reza Zarrab davasının dosyasına konan iddianameyle birlikte Zarrab davasında yargılanan sanık sayısı dokuza çıkmıştı.

İddianamede eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve öteki sanıkların uluslararası para işlemleri hakkında \"yalan bildirimde bulundukları\" öne sürülüyor.

Ayrıca, o dönem Ekonomi Bakanı olarak görev yapan Çağlayan’ın, \"ambargoyu delme planının gelirlerinden nakit ve mücevher olarak on milyonlarca dolarlık rüşvet aldığı, öteki sanıkların bu planı uygulamak için attığı adımları onayladığı ve bilinçli olarak planı koruduğu\" savunuluyor.