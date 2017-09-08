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ABD'de Zafer Çağlayan hakkında tutuklama kararı

Reza Zarrab davasının ek iddianamesinde yer alan Zafer Çağlayan, on milyonlarca dolarlık nakit ve mücevher rüşvet almakla suçlanıyor

08 Eylül 2017 22:46

ABD’de tutuklu yargılanan Reza Zarrab davasına ek iddianameyle eski AKP’li bakanlardan Zafer Çağlayan da sanık olarak eklendi. Mahkemeye sunulan 53 sayfalık ek iddianamede Çağlayan’ın kod adı, Türkçe ‘Abi’ olarak yazıldı. İddianamede, Çağlayan’ın bakanlığı sırasında Sarraf’tan on milyonlarca dolarlık nakit ve mücevher rüşvet aldığı, İran devleti lehine hizmet sunduğu öne sürüldü.

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İddianamenin kabul edilmesinin ardından eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan, Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan ve Abdullah Happani hakkında tutuklama kararı çıktı.

Öte yandan davanın hakimi Yargıç Richard Berman, davaya Çağlayan'ın da dahil edilmesiyle 'dosyanın seyrinin değiştiğini', söz konusu iddianame ile bir devlet kuruluşu olan Halk Bankası'nın 'kurum olarak öne çıktığını' ifade etmişti.

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