T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'de Yüksek Mahkeme Trump'ın seyahat yasağını onayladı

Nafiz Albayrak / New York, 26 Haziran (DHA) - Federal anlamda en üst düzeydeki hukuksal kurumu olan Yüksek Mahkeme, ABD Başkanı Donald Trump'ın seyahat yasağına onayladı

26 Haziran 2018 21:29

Nafiz Albayrak / New York, 26 Haziran (DHA) - Federal anlamda en üst düzeydeki hukuksal kurumu olan Yüksek Mahkeme, ABD Başkanı Donald Trump\'ın seyahat yasağına onayladı.
Yüksek mahkeme üyesi dokuz yargıçtan dördü karara karşı çıkarken, beş yargıç seyahat yasağında Trump\'ı destekledi. Yüksek Mahkeme\'nin aldığı karara Trump bile şaşırdı ve Twitter üzerinden, \"Yüksek Mahkeme Trump\'ın seyahat yasağını destekledi. Wow!\" diye mesaj paylaştı.
ABD Başkanı Trump, seçimlerden hemen sonra yedi ülkeye yönelik seyahat yasağını içeren bir kararname imzalamıştı. Düzenlemenin yargı tarafından durdurulmasının ardından tasarı tekrar hazırlanmış, Irak vize yasağı uygulanacak ülkeler arasından çıkarılmıştı.
İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemenli kişilere yönelik vize ve seyahat yasağının kısmen uygulanmasına izin verilmiş, karar ABD genelinde geniş çaplı protestolara yol açmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nafiz AlbayrakNew YorkHaziran DHAFederalYüksek Mahkeme ABD Başkanı Donald TrumpYüksekTrumpYüksek MahkemeTwitterMahkeme TrumpWow!"ABD Başkanı TrumpDüzenlemeninIrakLibya Somali Sudan SuriyeYemenliABD
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24