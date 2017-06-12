ABD'de Yüksek Mahkeme de Trump'ın seyahat yasağını reddetti

ABD'de Yüksek Mahkeme, Donald Trump'ın çoğu Müslüman altı ülke için getirdiği yasağın iki federal temyiz mahkemesi tarafından reddedilmesini uygun buldu.

Trump Ocak ayında söz konusu kararnameyi imzalamıştı. Yasak Suriye, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan ile Yemen vatandaşlarını kapsıyordu.

Ancak kararname, ayrımcı olduğu gerekçesiyle federal temyiz mahkemeleri tarafından reddedildi.

Beyaz Saray ise Haziran ayında, yasağın yeniden yürürlüğe girmesi için ABD Yüksek Mahkemesi'ne iki acil başvuru yaptı.

Yüksek Mahkeme ise federal temyiz mahkemelerinin kararını uygun buldu.

Trump, kararnamesiyle ayrıca, ABD'nin göçmen programını da 120 gün boyunca askıya almış ve Suriye vatandaşlarının ülkeye girişini 'süresiz' durdurmuştu.