ABD'de yolcu treni köprüden geçerken raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin batısındaki Washington eyaletinde bir yolcu treni köprü üzerinden geçerken raydan çıktı, en az bir vagonu otoyola düştü.

CNN televizyonuna konuşan Pierce County bölgesinin şerifi kazada hayatını kaybedenler olduğunu açıkladı.

Yerel saatle sabah 07:30'da meydana gelen kazada yaralılar da var.

Polis yetkilileri, bu kişilerden bazılarının otoyoldan geçen motosikletlerin sürücüleri olduğunu söyledi.

Seattle'dan Portland'a en az saatte 130 kilometre hızla giden tren Amtrak şirketine aitti.

Trende en az 75 yolcu olduğu belirtiliyor.