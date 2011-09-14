-ABD'de yoksulluk rekor düzeyde WASHINGTON (A.A) - 14.09.2011 - ABD'de yoksulluk oranının geçen yıl yüzde 15,1'le 1993 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi. ABD Nüfus Dairesinin açıkladığı verilere göre, ekonomisi hala zor günler geçiren ABD'de geçen yıl 46,2 milyon dolayında kişi yoksulluk sınırının altında yer aldı. Bu rakamın, geçen yıla göre 2,6 milyonluk artışa tekabül ettiği ve hükümet tarafından bu alandaki verilerin yayımlanmaya başladığı 1959 yılından beri en yüksek rakamı oluşturduğu belirtildi. Nüfus Dairesinin raporunda, ülkedeki yoksulluk oranının son üç yıldır artış gösterdiğine de işaret edildi. Ülkedeki yoksulluk sınırının 4 kişilik aile başına yıllık 22 bin 314 dolar, birey başına ise 11 bin 139 dolarlık gelirden başladığı kaydedildi. Raporda, orta gelirli ailelerin gelirinin 2010 yılında azaldığı, ortalama hane gelirinin bir önceki yılki 49 bin 777 dolardan 49 bin 445 dolara düştüğü belirtildi. Ülkede 18 yaş altındaki çocuklar için yoksulluk sınırı 2010 yılında yüzde 22'ye yükselirken, bu rakam, ABD'deki her 5 çocuktan 1'inden fazlasının yoksulluk içinde yaşadığı anlamına geliyor. 18 ila 64 yaşındaki yetişkinler için yoksulluk oranı da yüzde 13,7'ye yükseldi. Yoksulluk oranının ırklara göre dağılımına bakıldığında ise, siyahlar yüzde 27,4'le bu alanda en yüksek orana sahip olurken, onları yüzde 26,6'yla hispanik kökenliler, yüzde 12,1'le Asyalılar izledi. Hispanik olmayan beyazlar ise, yüzde 9,9'luk oranla yoksulluk oranının en düşük olduğu kesimi oluşturdu. Rapora göre, erkeklerin yüzde 14'ü, kadınların ise yüzde 16,2'si yoksulluk sınırının altında kalırken, bölge bazında ise, ABD'nin güney bölgeleri yüzde 16,9'la en yüksek yoksulluk oranına sahipken, kuzeydoğu, yüzde 12,8'le en düşük yoksulluk oranına sahip bölge oldu. Sağlık sigortası bulunmayan Amerikalıların oranı ise 2010 yılında yaklaşık yüzde 16,3 seviyesinde tespit edildi.