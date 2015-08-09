ABD'de yine bir siyah polis tarafından öldürüldü



Ferguson'daki acı olayın yıldönümünde, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Christian Taylor, Teksas Eyaleti'ndeki Arlington'da polis tarafından vurularak öldürüldü. Taylor'un aracı ile bir otomobil garesinin vitrinine çarptığı belirtildi. Olay yerine gelen polis ile tartıştığı ve ardından polisin Taylor'a ateş ettiği belirtildi. Polis, Taylor'un olay sırasında silahsız olduğunu açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Adli Tıp gencir boyun, göğüs ve karnına isabet eden kurşunlar yüzünden öldüğünü duyurdu.

ABD'de beyaz polislerin siyahlara uyguladığı şiddet ve ırkçı muamele uzun süredir protestolara neden oluyor. Protestolar geçen yıl 9 Ağustos'ta Ferguson'da 18 yaşındaki Michael Brown'un bölgede devriye görevi yapan polis memuru Darren Wilson tarafından öldürülmesiyle başlamıştı. Wilson, gencin kendisine karşı eylemde bulunduğunu ve kendisini savunmak için Brown'a ateş ettiğini iddia etmiş ama sonradan gencin silahsız olduğu anlaşılmıştı. Olayın ardından Ferguson'da gösteriler başlamış, bu gösterilere müdahale eden polisin tutumu gösterilerin daha da büyümesine neden olmuştu. Oluşturulan 12 kişilik jürinin polis memuru Wilson'ın yargılanmasına gerek olmadığı yönündeki karar tepki çekmiş, ABD genelinde protesto gösterilerine yol açmıştı.