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Yaşam

ABD'de yetişkinlerin yüzde 41'i tacize uğruyor

İnternet ortamında en çok görülen taciz şekilleri "cinsel taciz", "fiziksel tehdit" ve "takip" olarak sıralandı

12 Temmuz 2017 21:32

ABD'de yapılan bir araştırma, sosyal medya siteleri, sanal ortamdaki tacizleri azaltılmasına yönelik tüm çalışmalarına rağmen, ABD'de internet ortamındaki cinsel taciz oranlarının alarm verici noktada olduğunu ortaya koydu.Pew Araştırma Şirketi, verilerine göre, internet ortamında yetişkinlerin yüzde 41'inin "taciz"e uğruyor. 

Pew Araştırma firmasının 4 bin 248 yetişkin ile yaptığı anket sonucuna göre, katılımcıların yüzde 66'ı tanıdıkları birinin "taciz"e uğradığına şahit olduğunu aktardı. Ankete katılanların yüzde 18'i ise "çok ciddi derecede" tacize maruz kaldıklarını ifade etti.

Anket sonucuna göre, en yaygın taciz şekli "rencide edici isim takma" olarak gerçekleşirken, katılımcıların yüzde 41'i internet ortamında tacize uğradıklarını kaydetti. "Cinsel taciz", "fiziksel tehdit" ve "takip" de internet ortamında en çok görülen taciz şekilleri arasında sıralanıyor.

Pew'in 2014'te yaptığı bir önceki araştırma sonucuna göre, Amerikalıların yüzde 35'i internet ortamında "taciz"e uğradığını bildirmişti.

Bu arada, araştırmaya katılanların yüzde 79'u, sosyal medya sitelerinin "taciz"e karşı daha fazla mücadele etmeleri gerektiği düşüncesinde olduklarını aktardı.

Kadınlar daha çok cinsel tacize uğruyor

Ankette erkeklerin yüzde 44'ü "taciz"e uğradığını belirtirken, tacize uğradığını bildiren kadınların oranı yüzde 37 olarak gerçekleşti. Kadınların erkeklere göre daha fazla "cinsel taciz"e uğradıklarının ortaya çıkarıldığı ankette, kadınların yüzde 53'ü "cinsel taciz"e maruz kaldıklarını açıkladı.

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