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BBC Türkçe

ABD'de yeni seyahat yasağı yolda

ABD Başkanı Trump'ın yeni başkanlık kararnamesiyle Irak'ı seyahat yasağı kapsamından çıkarması bekleniyor. Yeni düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihi ise 16 Mart.

06 Mart 2017 22:41

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün göçmenlerle iligli yeni bir başkanlık kararnamesi imzalaması bekleniyor.

Trump'ın kıdemli danışmanı Kellyanne Conway Fox News'a yaptığı açıklamada yeni düzenlemede, vatandaşlarının ABD'ye girişine kısıtlama getirilen ülkeler arasından Irak'ın çıkartılacağını söyledi.

Ancak, Trump'ın göreve geldikten kısa bir süre sonra yayınladığı kararnamede, ABD'ye girişine kısıtlama getirilen diğer ülkeler İran, Libya, Suriye, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarına yönelik yasağın devam etmesi bekleniyor.

Trump'ın yayınladığı ilk kararnamede nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan yedi ülkenin vatandaşlarına 90 günlük ABD'ye giriş yasağı getirilmişti. Ayrıca, mülteci alımı da tamamen durdurulmuştu.

Söz konusu düzenleme kapsamında bu ülkelerden gelen birçok kişinin girişine izin verilmemiş ve ülkelerine geri gönderilmişlerdi.

Birçok havaalanında protesto eylemleri düzenlenirken, ABD 9. Federal Temyiz Mahkemesi düzenlemeyi iptal etmişti.

Trump yönetimi, söz konusu seyahat kısıtlamalarının ulusal güvenliği artırmayı hedeflediğini savunuyor.

Yeni düzenlemenin tam metni henüz yayınlanmadı. Ancak Conway'in verdiği bilgiye göre, yasak kapsamındaki ülkelerden gelen yeşil kartlıların bu düzenlemeden muaf tutulması öngörülüyor.

Reuters haber ajansı da mültecilerin ülkeye girişinin 120 gün boyunca yasaklanacağını bildirdi. Ancak Conway, Suriyeli mültecilerle ilgili süresiz giriş yasağının kaldırılacağının sinyallerini verdi.

Conway, yeni düzenlemenin 16 Mart'ta yürürlüğe gireceğini söyledi.

Bir önceki düzenlemenin önceden herhangi bir uyarı yapılmadan yayınlanmasının ardından havaalanlarında görülen kaotik durumun engellenmesi için bu kez 10 günlük bir süre tanındığı belirtiliyor.

İlk düzenleme yayınlandığı sırada uçakla ABD'ye seyahat etmekte olan birçok kişi indikten kısa bir süre sonra havaalanında gözaltına alınmıştı.

O dönemde Trump, herhangi bir uyarı yayınlanmadan kararın yürürlüğe girmesini, "Eğer bu yasak için bir hafta önceden uyarı verirsek o zaman 'kötüler' bu bir hafta içinde ülkemize girmeye uğraşırlar" mesajıyla savunmuştu.

Mümkün. Uygulama tarihinin daha ileri olması, hukuki sürece yardımcı olabilir.

İlk düzenlemenin yürürlüğe yeniden sokulması talebini reddeden federal yargıçlar, kararnamenin "bir kişinin seyahat etme kabiliyetini sınırlamak konusunda yeterli erken uyarı yapmadığını" öne sürmüştü.

Yargıçlar ayrıca, "kararnamede adı geçen ülkelerden gelen herhangi bir yabancının ABD'ye yönelik bir terör saldırısı düzenlediğine dair hiçbir kanıt" olmadığını da belirtmişti.

Dolayısıyla bu yeni düzenlemenin de benzer bir incelemeye tabii tutulma olasılığı bulunuyor.

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