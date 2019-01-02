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Ekonomi

ABD'de yeni keşfedilen böceklere “Game of Thrones” isimleri verildi

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Ocak (DHA) – ABD’de bir bilim insanı, yeni keşfettiği sekiz böcek türünden üçüne, ünlü ABD dizisi Game of Thrones karakterlerinin isimlerini verdi

02 Ocak 2019 13:17

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Ocak (DHA) – ABD’de bir bilim insanı, yeni keşfettiği sekiz böcek türünden üçüne, ünlü ABD dizisi Game of Thrones karakterlerinin isimlerini verdi.
ABD Nebraska Üniversitesi’nden Brett Ratcliffe, keşfettiği sekiz yeni böcek türüne ABD merkezli HBO kanalında yayınlanan ünlü Game of Thrones dizisindeki Daenerys Targaryen karakterinin sahip olduğu ejderhaların isimleri olan Drogoni, Rhaegal ve Viserion isimlerini koydu. Resmi olarak böcekler karakterlerin Latince karşılığı olan “drogonoi” “rhaegli” ve “viseroni” isimlerini aldı.
Ratcliffe kararıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
“Sıklıkla bilim insanlarının kendilerini çok ciddiye aldıklarını düşünmüştüm, kararımı da bu durumu değiştirmek için verdim. Bu tür isimler koyduğunuzda hem ünleniyorsunuz, hem de halkın dikkatini keşfinize çekmiş oluyorsunuz.”

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