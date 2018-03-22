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Dünya

ABD'de yeni idam yöntemi yürürlüğe girdi

Alabama Temsilciler Meclisi, zehirli iğneyi kullanmanın mümkün olmadığı hallerde azota başvurulmasını kabul etti

22 Mart 2018 04:48

ABD’nin Alabama Eyaleti’nde suçluların daha önce kullanılmayan yöntemle idam edilmesine izin verildi.

Alabama Temsilciler Meclisi, idam cezasının infazında azot gazının kullanılmasını öngören veren yasa tasarısını kabul etti. Zehirli iğneyi kullanmanın mümkün olmadığı hallerde azota başvurulacağı belirtildi.

Cumhuriyetçi Jim Hill, tartışmalar sırasında, “Bu sadece onları uyutacak. Bu insancıl, hızlı ve ağrısız” dedi.

Yasanın karşıtları yeni yöntemin, bugüne kadar kullanılmadığı sebebiyle ağrısız olduğundan şüphe ediyor.

“Eskiden elektrikli sandalyemiz vardı, şimdi gaz odalarına geri dönüyoruz”

Demokratların temsilcisi Thomas Jackson, “Eskiden elektrikli sandalyemiz vardı, şimdi gaz odalarına geri dönüyoruz” dedi.

İdamda azot gazının kullanılmasını öngören yasa tasarısı daha önce Oklahoma ve Mississippi eyaletlerinde kabul edilmişti. Oklahoma’da azotun ancak idam cezası moratoryumunun kaldırılması durumunda kullanılacağı kaydedildi.

 

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