ABD'de yeni bomba alarmı; bu kez hedef Robert de Niro

T24

New York Polisi, Tribeca bölgesinde şüpheli paket bulduğunu duyurdu. Paketin bulunduğu adresin Oscarlı aktör Robert de Niro'ya ait bir bina olduğu belirtildi.

New York polisinin yerel saatle 04:45'te (TSİ 11:45) bir ihbar aldığı kaydedilirken; 375 Greenwich Caddesi'nde De Niro'ya ait Tribeca Film Festivali ve Tribeca Grill'in bulunduğu ifade edildi.

Gazeteci ve sunucu Piers Morgan, De Niro’nun evinde tespit edilenin son 24 saatte ele geçirilen 8. bomba olduğuna dikkat çekerek, “Bunların ulaştığı herkes, Başkan Trump’ı eleştiren kişiler” dedi. 75 yaşındaki oyuncu, canlı yayında "Fuck Trump" (Trump'ı s*keyim) ifadelerini kullanmıştı.

CNN’e konuşan kaynaklar, De Niro’nun evine gönderilen paketin, iki sıralı 6 ABD bayraklı pul gibi dünkülere benzer işaretler taşıdığını söyledi.

Öte yandan New York Belediyesi’nden yerel saatle 5:50’de kent sakinlerine gönderilen mesajda, “Polis hareketliliği nedeniyle Manhattan’daki Greenwich ve Franklin caddelerinde güvenlik personeli yoğunluğu olacak. Alternatif rotaları deyin ve yolculuk süresinin uzayabileceğini göz önünde bulundurun” dendi.

Ayrıntılar geliyor...