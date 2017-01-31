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Kültür-Sanat

ABD’de yaşayan Suriyeli müzisyen Kinan Azmeh evine dönebilecek mi?

Azmeh, solisti olduğu Morgenland Oda Orkestrası, Aynur Doğan ile konser vermişti

31 Ocak 2017 14:58

16 yıldır yasal olarak ABD’de yaşayan ve son üç yıldır yeşil kart sahibi olan, bir süredir uluslararası bir turneyle gezen Suriye asıllı klarnet sanatçısı Kinan Azmeh, ülkeye dönüp dönemeyeceğinden emin değil.

40 yaşındaki Azmeh’e, “olağandışı” müzik yeteneği sebebiyle ABD’ye göç etme izni verilmişti ve müzisyen bir süredir viyolonselist Yo-Yo Ma ile turnedeydi. Ancak yeni ABD Başkanı Donald Trump’ın 27 Ocak’ta yürürlüğe koyduğu ve Suriye de dahil nüfusunun çoğu Müslümanlardan oluşan yedi ülkenin tüm vatandaşlarının ülkeye girişini engelleyen yasak sonrasında, Azmeh’in yıllardır evi olarak kabul ettiği ülkeye dönüp dönemeyeceği belirsizleşti.

Kültür Servisi'nde yer alan habere göre AP’ye konuşan Azmeh, “Burada bir evim var. Biliyorsunuz, 16 yıl kısa bir süre değil, pek çok şey biriktiriyorsunuz” dedi. “Ancak asıl yeri doldurulamayacak şey, inanılmaz bir biçimde destekleyici olan arkadaşlardır.”

Azmeh şu anda turne kapsamında Beyrut’ta ancak gelecek hafta ABD’ye dönmeyi planlıyor.

Kinan Azmeh’in solisti olduğu Morgenland Oda Orkestrası, daha önce Aynur Doğan ile birlikte bir performans gerçekleştirmişti.

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