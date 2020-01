ABD'de yargıçlar Obama'nın konuşmasını ayakta alkışlamaya katılmadı

ABD Başkanı Barack Obama, ABD Kongresi’ndeki Birliğin Durumu konuşmasında terörizmle savaşa vurgu yaptı. Amerikalıların tehdit altındayken bile insan onuruna saygı duyduklarını söyleyerek, “O yüzden ezici çoğunluğu bizim gibi barışa bağlı Müslümanların saldırgan bir biçimde tek tipleştirilmesini reddediyoruz” dedi.

Yargının duruşu

Hürriyet gazetesi Washington Temsilcisi Tolga Tanış'ın haberine göre, Obama’nın Kongre’de yaptığı ‘Birliğin Durumu’ konuşmasında, Yüksek Mahkeme yargıçları bu yıl da ayakta alkışlamaya katılmadı. Yargıçlar, tarafsızlıklarına gölge düşeceği endişesiyle tezahüratlara ve ayakta alkışa katılmıyor. 9 kişilik mahkemenin bazı üyeleri, bu nedenle ‘Birliğin Durumu’ törenine katılmayı da reddediyor. Bu yıl sadece altı üye Obama’yı dinlemek için Kongre’ye geldi.

Danıştay Başkanı, Erdoğan karşısında cübbesini iliklemeye çalışmıştı

Dönemin Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Danıştay’ın 146. Yıldönümü törenleri sırasında (10 Mayıs 2014) Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun konuşmasına yaptığı "edepsiz" çıkışı ile yaşanan krizde, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün Erdoğan'ın ayağa kalkarak töreni terk etme girişimi esnasında "tarafsızlığı ve bağımsızlığına gölge düşürmeme adına kimsenin karşısında önlerini kapatmaya çalışmamaları" için düğmesiz olarak dikilen cübbesini iliklemeye çalışması tartışmaya yol açmıştı.

ABD Başkanı Barack Obama, dünyanın halen Paris’te iki hafta önce 17 kişinin katledildiği saldırıların sarsıntılarını yaşadığı bir sırada, önceki akşam Amerikan Kongresi’nde geleneksel Birliğin Durumu (SOTU) konuşmasını gerçekleştirdi. Obama konuşmasında Pakistan’da geçen ay Taliban tarafından gerçekleştirilen ve 132’si çocuk 145 insanın öldürüldüğü okul katliamı ile Paris’teki saldırılara vurgu yaptı. ABD Başkanı şu mesajları verdi:

‘Akıllı liderlik’

Mesele ABD’nin dünyada liderlik yapıp yapmadığı değil, nasıl liderlik yaptığı... Ben ABD liderliğinin daha akıllı bir şekline inanıyorum. En iyi liderliği, askeri kuvvetimizi güçlü bir diplomasiyle eşleştirdiğimizde, etkimizi koalisyon oluşturmada kullandığımızda, korkularımızın bizi bu yeni yüzyılın sunduğu fırsatlara karşı körleştirmesine müsaade etmediğimiz zaman elde ederiz.

‘Terörizme karşı birlik’

Pakistan’daki okuldan Paris sokaklarına teröristlerin hedefi olan dünyanın her yerindeki insanlarla birlik olduk. Deniz aşırı ülkelere büyük kuvvetler yollamak yerine, ABD’yi tehdit eden teröristlerin kendilerine güvenli yerler edinmemeleri için Güney Asya’dan Kuzey Afrika’ya ülkelerle ortaklıklar kuruyoruz.

‘IŞİD’i durduruyoru’

ABD liderliği, askeri gücümüzle birlikte Irak ve Suriye’de IŞİD’in ilerlemesini durduruyor.

‘Rusya’ya karşı durduk’

Rusların güç kullanımına karşı çıkıp Ukrayna’nın demokrasisini destekleyerek ve NATO müttefiklerimize güvence vererek büyük ülkelerin küçüklere sataşamayacağına dair prensibi devam ettiriyoruz.

‘İran yaptırımını veto edeceğim’

Müzakerelerin başarıya ulaşma garantisi yok, İran’ın nükleer silaha erişmesini önlemek için tüm seçenekleri masada tutacağım. Ama bu Kongre tarafından geçirilecek yeni yaptırımlar, diplomasinin başarısız olmasını, Amerika’yı müttefiklerinden ayrı düşürmeyi ve İran’ın nükleer programına yeniden başlamasını garanti eder. Yeni bir yaptırım yasasını veto edeceğim.

Suriye rejimini hedef göstermedi

Başkanlığının altıncı SOTU konuşmasında Obama terör örgütü El Kaide’nin adını ağzına almadı.

Obama iki yıl önceki konuşmasının aksine Suriye rejimini de hedef göstermedi.

Obama’nın, konukların alkışlarıyla sık sık kesilen ve 45 dakika olarak planlanan konuşması, 1 saat 10 dakikayı buldu.

F irst Lady’nin konukları

Birliğin Durumu konuşmalarında eski ABD Başkanı Ronald Reagan’ın 1982’de başlattığı First Lady’nin özel davetlileri uygulaması yine uygulandı. First Lady Michelle Obama 22 kişiyi davet etti. First lady ile birlikte konuşmayı izleyen o davetlilerin bazıları şöyle:

Alan Gross: Küba’da küçük bir Yahudi topluluğu için internet erişimi sağlamaya çalışırken 2009’da tutuklanan Alan Gross, Küba ile yakınlaşma çerçevesinde geçen ay serbest bırakılmıştı.

Scott Kelly: Houston’lı olan Kelly astronot. Gelecek martta bir yıl süreyle yörüngede kalacağı görev için uzaya gönderilecek.

Malik Bryant: Chicago’lu olan 13 yaşındaki Bryant Noel Baba’ya tatillerde güvenlik istediğine dair mektup yazmıştı. Bir kâr amaçlı olmayan kuruluş mektubu Kuzey Kutbu’na yollamak yerine Beyaz Saray’a gönderdi.

Rusya: ABD tek lider değil

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Obama’nın Kongre’de yaptığı konuşmasını eleştirerek, “ABD dünyanın tek lideri değil. Bunun böyle olamayacağını er veya geç kendileri de anlayacak” dedi. Lavrov, “ABD, Irak’taki problemleri çözmek için koalisyon oluşturdu. Sorunlar yerinde sayıyor. Ardından Suriye’de IŞİD ile mücadele için yine ABD liderliğinde yeni koalisyon ilan edildi. Netice orada da ortada. ABD’nin dar çaplı koalisyonlar yerine tüm dünya ülkelerinin görüşüne kulak vermek gerektiğini, geniş çaplı işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu anlaması gerek” ifadesini kullandı.