ABD’de Volkswagen yöneticisine dizel skandalı sebebiyle yedi yıl hapis

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Aralık (DHA) – Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in (VW) ABD’deki üst düzey yöneticilerinden Oliver Schmidt geçtiğimiz yıl patlak veren dizel skandalı kapsamında yargılandığı davada yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı. Schmidt ayrıca 400 bin dolar da para cezası ödeyecek.

Detroit’te gerçekleşen mahkemenin sözcüsü VW yöneticisinin suçunu itiraf etmesi sebebiyle daha düşük bir cezaya çarptırıldığını söyledi.

Schmidt Şubat 2012 - Mart 2015 tarihleri arasında Volkswagen\'in Michigan kentindeki Çevre Sertifikasyon Bölümü’nün başkanlığını yürütmüş ve ABD’nin çevre kurumları ile temastan sorumlu kişisi olarak görev yapmıştı. 48 yaşındaki VW yöneticisi Ağustos ayında ABD kurumlarını aldattığını ve hava temizliği konusundaki yasaları ihlal ettiğini itiraf etmişti. Schmidt tutuklandığı sırada Florida’da tatil yapmaktaydı. (Fotoğraflı)