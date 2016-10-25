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Ekonomi
Deutsche Welle

ABD'de Volkswagen skandalında yeni gelişme

ABD'de yüzlerce tüketicinin Volkswagen'a yönelik açtığı davadalardan sorumlu hakim, suçlamalardan vazgeçilmesi için milyarlık anlaşma paketini onayladı

25 Ekim 2016 23:52

San Francisco'da yüzlerce tüketicinin açtığı davaya bakan yerel mahkemenin hakimi Charles Breyer, Volkswagen, ABD devleti ve tüketici avukatlarının üzerinde uzlaşmaya vardığı milyarlık anlaşma paketini, 'adil, mantıklı ve ölçülü' diye nitelendirdi. Bu karar iki litrelik dizel motorla çalışan 500 bin araç sahibini yakından ilgilendiriyor.

Volkswagen dizel emisyon skandalı sonrasında suçlamalardan vazgeçilmesi için 16 milyar 500 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Bu miktarın büyük bölümü skandaldan etkilenen dizel araç sahiplerine verilecek. Bu tüketiciler araçlarını şirkete geri verebilme ya da tamir ettirebilmenin yanı sıra 10 bin dolara kadar da tazminat alabilecek. Geri kalan miktar ise çevrenin kirletilmesiyle mücadele ve emisyon dostu araçların üretilmesinin desteklenmesine harcanacak.

Volkswagen ABD yöneticisi Hinrich Woebcken, hakim Charles Breyer'in anlaşma paketini onaylamasıyla ilgili olarak, "İşleri ABD'de yeniden yoluna koyma yolunda önemli bir adım" diye nitelendirdi. Volkswagen ABD yöneticisi Hinrich Woebcken, şirketin, emisyon skandalından mağdur olan müşteriler için söz konusu programı mümkün olduğunca sorunsuz bir biçimde uygulamaya geçireceğini belirtti.

ABD'de emisyon skandalından etkilenen üç litrelik dizel motorla çalışan 85 bin araç için de henüz çözüm bulunabilmiş değil. Bunun yanı sıra ABD'de Volkswagen'la ilgili olarak açılmış başka davalar ve cezai soruşturmalar devam ediyor.

© Deutsche Welle Türkçe

afp/dpa/DW, HT/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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