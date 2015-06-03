ABD'de vatandaşların dinlenmesine kısıtlama

Senato daha önce üzerinde uzlaşamadığı, Temsilciler Meclisi'nde onaylanan "USA

Freedom Act" adlı yasa tasarısını onayladı. Oylamada 100 senatörden 67'si yasaya

'evet' oyu verdi. Yasa üzerinde uzun süre çalışmalar yürüten Demokrat Senatör Patrick

Leahy, istihbarat servislerine vatandaşları gözetleme yetkisi tanıyan yasa üzerinde

yıllardan bu yana ilk kez bu kadar değişiklik yapıldığını söyledi. Cumhuriyetçi

Senatör

Mitch McConnell ise bu yasayı 'geri adım' şeklinde nitelendirdi. McConnell, 'Bu yasa

günümüzdeki tehditlere tepki gösterme kapasitemizi azaltacak' dedi.

"USA Freedom Act" adlı yasa tasarısı Amerikan vatandaşlarının istihbarat servisi

NSA tarafından izlenmesini sınırlandırmayı öngörüyor. Tasarı, NSA'in telefon

bağlantısı verilerini kayıt altına

almasını engelliyor ve bunu özel telefon şirketlerine

devrediyor. NSA'in ayrıca verilere ulaşmak için her bir durumda özel Dış İstihbarat

Teftiş Mahkemesi'nden (Foreign Intelligence Surveillance Court) izin alması gerekiyor.

NSA'in izleme faaliyetlerinin dayandığı önlemler 11 Eylül 2001 saldırıları sonrasında

terörizmle mücadele kapsamında istihbarat servislerine geniş yetkiler tanıyan

"Patriot

Act" adlı yasa ile kabul edilmişti. Yeni yasa 1 Haziran'da geçerlilik süresi dolan

"Patriot Act" yerine düşünülmüştü.



