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Dünya
Deutsche Welle

ABD'de vatandaşların dinlenmesine kısıtlama

ABD Kongresi tartışmaların ardından Başkan Barack Obama'nın söz verdiği istihbarat reformuna onay verdi. İstihbarat servisleri artık vatandaşların telefon bağlantısı verilerini kayıt alına alamayacak.

03 Haziran 2015 14:33

Senato daha önce üzerinde uzlaşamadığı, Temsilciler Meclisi'nde onaylanan "USA
Freedom Act" adlı yasa tasarısını onayladı. Oylamada 100 senatörden 67'si yasaya
'evet' oyu verdi. Yasa üzerinde uzun süre çalışmalar yürüten Demokrat Senatör Patrick
Leahy, istihbarat servislerine vatandaşları gözetleme yetkisi tanıyan yasa üzerinde
yıllardan bu yana ilk kez bu kadar değişiklik yapıldığını söyledi. Cumhuriyetçi
Senatör
Mitch McConnell ise bu yasayı 'geri adım' şeklinde nitelendirdi. McConnell, 'Bu yasa
günümüzdeki tehditlere tepki gösterme kapasitemizi azaltacak' dedi.

"USA Freedom Act" adlı yasa tasarısı Amerikan vatandaşlarının istihbarat servisi
NSA tarafından izlenmesini sınırlandırmayı öngörüyor. Tasarı, NSA'in telefon
bağlantısı verilerini kayıt altına
almasını engelliyor ve bunu özel telefon şirketlerine
devrediyor. NSA'in ayrıca verilere ulaşmak için her bir durumda özel Dış İstihbarat
Teftiş Mahkemesi'nden (Foreign Intelligence Surveillance Court) izin alması gerekiyor.

NSA'in izleme faaliyetlerinin dayandığı önlemler 11 Eylül 2001 saldırıları sonrasında
terörizmle mücadele kapsamında istihbarat servislerine geniş yetkiler tanıyan
"Patriot
Act" adlı yasa ile kabul edilmişti. Yeni yasa 1 Haziran'da geçerlilik süresi dolan
"Patriot Act" yerine düşünülmüştü.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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