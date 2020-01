ABD'de ünlü TV dizilerinin yazarları greve mi gidiyor?

ABD'nin en sevilen dizileri, yazarlarının greve gitmesini takiben ekrana veda edebilir.

ABD'li film, televizyon ve radyo yazarlarını temsil eden sendika Writers Guild of America (WGA) medya dünyasına seslenen bir mektupla 2 Mayıs'tan itibaren greve gidebilecekleri uyarısı yaptı.

Grev çağrısının nedeni, yazarların sadece geçtiğimiz iki yılda gelirlerinin yüzde 23'ünü kaybetmiş olduklarını söylemeleri.

Bir başka neden, birçok dizinin süreleri kısaltılmış olmasına rağmen yazarların kontratlarının aynı süreye tabi kalması ve başka prodüksiyonlarda çalışamaması.

WGA'nın mektubunda greve gidildiği takdirde televizyon ve dijital ortamdaki diziler ile filmlerin senaryo yazılarının duracağı belirtildi.

2007 yılında da sendikanın 100 gün greve gitmesiyle sektörün aldığı büyük darbe düşündüldüğünde bu, dünyanın en büyük medya ağları için bir felaket demek.

Sendikanın mektubuna göre beş gün sürecek müzakereler Pazartesi günü bağlayacak.

Dünyanın en sevilen dizilerinin kaderi de bu şekilde belli olacak.

Bu defa, istedikleri içeriğe ulaşamayan izleyicilerin şansı, internete yüzlerine dönerek boşluğu kapatabilme şansına sahip olmaları.

Televizyon ve film stüdyolarını ise ciddi bir kaos bekliyor olabilir.

En çok etkilenecek televizyon programları, yaklaşık her gece yayınlanan gece eğlence programları ve 'talk show'lar olacak.

Tahmin edebileceğiniz gibi bu sıklıkta her program için çok sayıda içerik ve yazar gerekli.

Ünlü komedyenlerin sunduğu Jimmy Kimmel Live, Saturday Night Live ve The Tonight Show with Jimmy Fallon, ekrana tutunmakta zorlanabilecek programlar arasında.

2007 grevinde yeni programlar yerine David Letterman, Jon Stewart ve Conan O'Brien gibi eski talk showların tekrarlarına yer verilmişti.

Türkiye'de de sevilen ve bu yaz yeni bölümleri beklenen 'Modern Family', Empire', 'Fear The Walking Dead', 'Orange Is The New Black' ve 'Veep' gibi diziler de risk altında.

Grevden yeni James Bond filmi 'Quantum of Solace'in de etkilendiği, başrol oyuncusu Danial Craig'in yazar eksikliği nedeniyle kendi diyaloglarını kendi yazdığı belirtiliyor.

Johnny Depp'in macera-drama türündeki filmi Shantaram da beklemeye alındı ve çekilemedi.

Nicole Kidman, Daniel Day-Lewis Black Eyed Peas grubundan Fergie'nin oynadığı Nine filmi de ertelendi.