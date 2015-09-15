ABD’de üniversiteye silahlı saldırı: 1 profesör öldü

ABD'nin Mississippi eyaletindeki Delta State Üniversitesi'nde bir profesör silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Öldürülen profesörün tarih bölümünde görevli Ethan Schmidt olduğu belirtildi. Polis, şüphelinin aynı üniversitede coğrafya dersi veren Shannon Lamb olduğunu ve hala arandığını duyurdu.

Emniyet yetkilileri 45 yaşındaki Lamb’in pazartesi sabah saatlerinde bir kadına düzenlenen silahlı saldırıda da parmağı olabileceğinden şüpheleniyor. Kadın, Mississippi eyaletinin Gautier kentinde evinde vurularak öldürülmüştü.

Zete'de yer alan habere göre, polis, neden Lamb’den şüphelendiklerini açıklamadı. Emniyet sözcüsü, hala aranan Lamb için “Üniversite kampüsünde olduğunu sanmıyoruz” dedi.

Üniversiteye yerel saatle sabah 10.45 itibariyle giriş çıkışlar engellenirken öğrencilere pencerelere yaklaşmamaları ve korunaklı yerlere sığınmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Cleveland kentindeki üniversitesinin yaklaşık 3.500 kayıtlı öğrencisi var.

AP haber ajansına Facebook mesajıyla bilgi veren İngilizce öğretmeni Don Allan Mitchell, “Kamu güvenliği yetkilileri ve üniversite yetkilileri bizi silahlı saldırı duyuruma karşı eğitmişti. Öğrencilerin çoğu sınıflarında ve öğretmenler, görevliler öğrencilere protokolü anlatıyor. Ayrıca güvende olduğumuzdan emin olmak için birbirimize mesaj atıyoruz, Facebook aracılığıyla haberleşiyoruz” dedi.

Bir diğer İngilizce öğretmeni Bill Hays ise, üniversitenin acil durumlar için iletişim ağının zayıf olduğunu savundu. Saldırının olduğu sokağın karşısında telefonla bilgi veren Hays, “Üniversite genelinde gelişmeler için bir komuta merkezi yok. Tek duyduğumuz şey söylentiler, dedikodular” dedi.